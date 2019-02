Kannibalismus Spanier tötete und zerstückelte Mutter und aß Leichenteile

Ein Spanier hat seine Mutter nach Polizeiangaben getötet, zerstückelt und zusammen mit seinem Hund teilweise aufgegessen. Der grausige Kannibalismusfall, den Polizisten am Donnerstag in Madrid entdeckten, erregte am Samstag in spanischen Medien Aufsehen.