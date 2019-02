Facebook

US-Sänger R. Kelly ist einem Medienbericht zufolge wegen sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen angeklagt worden. Das berichtete die "Chicago Sun-Times" am Freitag. Demnach liege gegen den 52-Jährigen in Chicago ein Haftbefehl vor.

R. Kelly solle am 8. März erstmals vor Gericht erscheinen, schrieb die Zeitung unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Zuvor war laut Star-Anwalt Michael Avenatti ein neues, 45 Minuten langes Video aufgetaucht, das den R&B-Sänger beim Sex mit einem minderjährigen Mädchen zeigen soll.

Gegen R. Kelly ("I Believe I Can Fly") waren Anfang Jänner in einer TV-Dokumentation Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen erhoben worden. Diese reichen bis in die 1990er-Jahre zurück. Kelly hat die Vorwürfe mehrfach abgestritten.