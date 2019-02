Tod beim Aufwachen US-Polizisten erschießen Afroamerikaner mit 25 Kugeln

Junger Rapper Willie McCoy in Nordkalifornien war von rund 25 Kugeln durchsiebt worden. Polizei von Vallejo wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern.

Der junge Rapper Willie McCoy © Youtube

Die Familie eines in seinem Auto von US-Polizisten erschossenen Afroamerikaners hat den Beamten übertriebene Gewaltanwendung vorgeworfen. Der junge Rapper Willie McCoy sei bei dem Vorfall in Nordkalifornien von rund 25 Kugeln durchsiebt worden, sagte die Anwältin Melissa Nold am Mittwoch (Ortszeit).

Nold sprach von einem Gewaltexzess: "Nichts rechtfertigt ein solches Ausmaß an Gewalt", sagte Nold. Es wirke fast, als ob die Beamten Schießübungen gemacht hätten. Laut Nold hatte der 20-Jährige im Tonstudio eines Verwandten in der Stadt Vallejo Aufnahmen gemacht, als er spätabends zu einem Fastfood-Restaurant fuhr. Laut Polizei alarmierten Angestellte die Behörden, weil ein Auto mit laufendem Motor auf der Drive-In-Spur stand, während der Fahrer offenbar am Steuer schlief.

Die herbeigeeilten Beamten hätten eine Schusswaffe in dem Wagen gesehen, erklärte die Polizei. Während sie die Lage überprüften, sei McCoy aufgewacht und habe nach der Waffe gegriffen. "Aus Angst um ihre Sicherheit haben sechs Beamte mit ihren Dienstwaffen geschossen", erklärte die Polizei. Anwältin Nold kritisierte, die Polizisten hätten sich hinter ihren Streifenwagen verschanzen und McCoy mit der Polizeisirene oder Hupe wecken können, wenn sie ihn für bewaffnet hielten.

Die Polizei von Vallejo wollte sich zu den Vorwürfen am Mittwoch nicht äußern. Die US-Polizei gerät immer wieder wegen Gewaltexzessen gegen Schwarze in die Schlagzeilen.