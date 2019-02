Facebook

Stromausfall bei mehr als 30 000 Haushalten in Berlin © APA/dpa/Jörg Carstensen

An der Reparatur wurde am Mittwoch mit Hochdruck gearbeitet. "Wir tun, was wir können", sagte die Sprecherin des Energieunternehmens Vattenfall für das Berliner Stromnetz, Julia Klausch.

Das ursprüngliche Ziel, den Ausfall bis 15.00 Uhr zu beheben, sei "sportlich" - man wolle sauber, sicher und sorgfältig arbeiten. Bei der Reparatur kämen mehrere "unglückliche Komponenten" zusammen, die man in dieser Form noch nicht gehabt habe, sagte die Sprecherin. "Die bauliche Situation lässt wenig Spielräume." Zunächst hatte es geheißen, der Ausfall könnte in der Nacht zu Mittwoch behoben werden.

Haupt- und Ersatzkabel beschädigt

Von dem Ausfall waren seit Dienstagnachmittag etwa 31.000 Haushalte und 2.000 Gewerbebetriebe in dem Stadtteil betroffen. Auch die Blockheizkraftwerke in Köpenick und Friedrichshagen gingen vom Netz. Während einer Bohrung bei Bauarbeiten an der gesperrten Salvador-Allende-Brücke war neben dem Hauptkabel auch das Ersatzkabel beschädigt worden.

Versorgung der Bevölkerung mit warmen Getränken



Die vom #Stromausfall betroffene Bevölkerung kann im Archenhold-Gymnasium in der Rudower Straße 7 in #Niederschöneweide mit warmen Getränken und Essen versorgt werden. pic.twitter.com/7VqVmeVD4i — BA Treptow-Köpenick (@BerlinTK) 20. Februar 2019

Tausende Menschen mussten deswegen eine Nacht im Dunklen und Kalten verbringen. Am Mittwoch öffneten fünf Schulen ihre Türen für betroffene Einwohner, die sich dort aufwärmen oder ihr Handy aufladen konnten. Die Köpenicker Altstadt war fast menschenleer, die meisten Läden und Restaurants waren dicht. Einige Straßenbahnen konnten nicht fahren. Auch das Krankenhaus Köpenick liegt in dem betroffenen Gebiet. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk richteten eine zusätzliche Notstromversorgung ein.

In der Spitze waren wir wegen des #Stromausfall​s in #Köpenick bisher mit rund 400 Kolleg. zusätzlich im Einsatz. Unsere 2. techn. Einsatzeinheit sorgt dafür, dass Sie unsere 25. & 32. EHu gut sehen können.

Die 7 zusätzlichen Zivilstreifen (#Dir6 & EHu) bleiben lieber im Dunkeln. pic.twitter.com/cGDOjuFa3R — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) 19. Februar 2019

Um in Notfällen besser für die betroffenen Menschen erreichbar zu sein, griff die Berliner Polizei in der Nacht zu ungewöhnlichen Maßnahmen: Zum einen seien deutlich mehr Polizisten im Einsatz, um für die Bevölkerung ansprechbar zu sein. "In der Gegend sind viele Streifenwagen unterwegs", sagte eine Sprecherin. Außerdem schickte die Polizei am späten Abend vier Fahrzeuge nach Köpenick, die dort als "stationäre Wachen" dienen sollten. Via Twitter bedankten sich die Einsatzkräfte für die Besonnenheit der Bürger - und ergänzten: "Damit Sie gut schlafen können, beenden wir jetzt auch unsere Lautsprecherdurchsagen."

Dunkel und kalt

In mehreren Tausend Haushalten war es nicht nur dunkel - sondern auch kalt: Wegen des Blackouts waren die beiden Blockheizkraftwerke in Köpenick und Friedrichshagen vom Netz: "Die Wiederversorgung der rund 5.000 betroffenen Haushalte mit Wärme kann erst nach der Wiederversorgung mit Strom erfolgen", twitterte Vattenfall. "Das ist in der Tat außergewöhnlich", kommentierte der stellvertretende Berliner Landes-Branddirektor die Situation in der "Abendschau" des rbb.

Teilweise fielen auch der Mobilfunk und das Festnetz aus. Außerdem liegt das Krankenhaus Köpenick in dem betroffenen Gebiet, das - wie auch beispielsweise das Bürgeramt - telefonisch nicht erreichbar war. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk richteten eine zusätzliche Notstromversorgung ein, um Schlimmeres im Krankenhaus zu verhindern. Einige Patienten von besonders sensiblen Stationen wurden in andere Kliniken umgesiedelt.

Polizeifahrzeuge informieren derzeit in #Köpenick die Bevölkerung über Lautsprecherdurchsagen zum #Stromausfall, um so auch Haushalte zu erreichen, die von der Kommunikation ganz abgeschnitten sind. pic.twitter.com/03dDIvLCMH — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) 19. Februar 2019

Der Stromausfall hatte auch Auswirkungen auf das Verkehrsnetz. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin teilte auf Twitter mit, dass zahlreiche Ampelanlagen außer Betrieb seien. Mehrere Straßenbahnlinien waren unterbrochen.

