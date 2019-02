In Fluss gefallen?Suche nach vermisster Fünfjähriger geht weiter

Seit Sonntag wird im hessischen Guxhagen verzweifelt nach der fünfjährigen Kaweyar gesucht. Es wird befürchtet, dass das Mädchen in die Fulda gefallen ist.

In Fluss gefallen?

Suche nach Fünfjähriger geht weiter © (c) APA/dpa/Uwe Zucchi (Uwe Zucchi)

Am Sonntag ist die fünfjährige Kaweyar im hessischen Guxhagen von einem Spielplatz verschwunden. Seither suchen die Einsatzkräfte verzweifelt nach dem Mädchen - zu Wasser und zu Land. Es wird nämlich vermutet, dass das Kind, das am Spielplatz übrigens seinen Geburtstag gefeiert hatte, in die Fulda gestürzt sein könnte.

Derzeit suchen die Helfer den Fluss mit einem Sonarboot ab. Die Strömung in der Fulda ist sehr stark, die Temperatur liegt nur bei fünf Grad.

Es könnte auch sein, dass das Mädchen nur weggelaufen ist und sich versteckt.