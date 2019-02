Blutiges US-Geiseldrama Mann brachte Verwandte in seine Gewalt: Vier Tote

Blutig ging eine Geiselnahme in Clinton, Mississippi, zu Ende: Ein bewaffneter Mann nahm mehrere Verwandte als Geiseln und verschanzte sich in einem Haus. Die Polizei konnte mehrere Kinder befreien, bevor der Mann vier Geiseln tötete.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Geiseldrama in Mississippi © (c) Jörg Hüttenhölscher - stock.adobe.com (Photographer: Joerg Huettenhoels)

Ein Geiseldrama in den USA forderte vier Tote. In der Kleinstadt Clinton im US-Bundesstaat Mississippi nahm ein Mann laut US-Medien am Samstag mehrere verwandte als Geiseln und verschanzte sich in einem Haus. Zwölf Stunden dauerte das Drama insgesamt an. Der Polizei sei es gelungen, am Vormittag noch einige Kinder aus der Gewalt des Mannes zu befreien.



Die Polizei vor dem Haus in Clinton Foto © Twitter/WLTB

Dann fielen einige Schüsse im Haus. Vier Menschen starben. Nach etwa zwölf Stunden sei das Geiseldrama beendet worden. Der Mann sei festgenommen worden. Clinton ist ein Vorort von Jackson, der Hauptstadt von Mississippi.