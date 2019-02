Drama in Lyon Schwangere und Kind bei Brand ums Leben gekommen

Ausgelöst wurde das Feuer in dem zweistöckigen Gebäude in Lyon offenbar durch eine Explosion in einer Bäckerei im Erdgeschoß.

© APA (AFP)

Bei einem Brand in Lyon im Südosten Frankreichs sind am Samstagabend eine Frau und ein Kind ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft leicht verletzt, als das zweistöckige Gebäude in Brand geriet. Ausgelöst wurde das Feuer offenbar durch eine Explosion in einer Bäckerei im Erdgeschoß. Die Flammen griffen aber auch auf die darüber liegenden Wohnungen über.

Sprung aus Haus

Nach Angaben der Ermittler handelt es sich bei den Todesopfern offenbar um die Frau und das Kind von einem der Verletzten. Augenzeugen berichteten, der Mann habe sich durch einen Sprung aus dem zweiten Stockwerk aus dem brennenden Haus gerettet. Er gab demnach an, dass sein Kind und seine schwangere Frau noch in dem Haus seien. Bei den drei anderen Verletzten handelte es sich nach Angaben der Präfektur um Passanten.

Die Feuerwehr konnte den Brand nach gut einer Stunde löschen. Die Ursache und die genauen Umstände des Unglücks waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft zunächst unklar. Vor vier Wochen waren bei einer schweren Gasexplosion in einer Bäckerei in Paris vier Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Feuerwehrleute.