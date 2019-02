Wer kennt den Mann?Toter im Inn entdeckt: Polizei bittet um Mithilfe

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wer kennt diese Tätowierung? Die Polizei bittet um Mithilfe © Polizeipräsidium Niederbayern

Ein bislang Unbekannter ist Ende Jänner im bayrischen Wasserkraftwerk Ingling tot aus dem Inn geborgen. Aufgrund erster Ermittlungen dürfte der Mann davor erst kurze Zeit im Wasser gewesen sein. Nun hat die Polizei Bilder veröffentlicht und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe, um die Identität des Mannes zu klären.

Der Tote trug einen Schlüsselbund, mit einem Anhänger vom Lohnsteuerhilfeverein Pockingbei sich. Sonstige Ausweispapiere konnten nicht aufgefunden werden.

Am linken Handgelenk hatte der Tote oberflächliche Schnittverletzungen. Er war für die Jahreszeit eher leicht mit einem Jogginganzug und einer Softshelljacke bekleidet.



Auffallend war eine Tätowierung am linken Oberarm mit einem Tribalmuster (siehe Bild oben), sowie diverse Piercings an den Augenbrauen sowie am Ohr.

Der Tote hatte mehrere Piercings im Gesicht © Polizeipräsidium Niederbayern

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Passau führten bis dato zu keiner Identifizierung des Mannes. Weder auf deutscher noch auf österreichischer Seite wurde eine identische Person als vermisst gemeldet.

Hinweise zu der Person nimmt die Kripo Passau unter der Telefon-Nummer 0851/ 95110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.