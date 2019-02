Ein halbes Jahr nach dem Einsturz der Morandi-Brücke in Genua hat am Freitag der Abbruch der Ruine begonnen

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte © APA (AFP)

Ein halbes Jahr nach dem Einsturz der Morandi-Brücke in Genua hat am Freitag der Abbruch der Ruine begonnen. Zu Beginn des Abrisses des westlichen Rests der Brücke, einem Symbol des Unglücks mit 43 Todesopfern, war der italienische Premier Giuseppe Conte anwesend. "Heute beginnt der Neustart für Genua, die Region Ligurien und ganz Italien. Verkehrsminister Danilo Toninelli bezeichnete die Brücke als "offene Wunde" für das ganze Land. "Wir versuchen, diese Wunde zu schließen", kommentierte der Fünf Sterne-Minister. Die Regierung setzt sich dafür ein, das neue Viadukt bis Ende 2020 fertigzustellen. Die Arbeiten werden nach Behördenangaben rund 20 Millionen Euro kosten und von fünf italienischen Unternehmen durchgeführt. Die neue Brücke wird nach einem Plan des Italieners Renzo Piano errichtet. Links zum Thema Zehn Angebote für Wiederaufbau von Brücke in Genua

Letzter Lastwagen rollte von Unglücks-Brücke in Genua Die Brücke ist Teil der italienischen Autobahn 10, die als "Autostrada dei Fiori" bekannt ist und eine wichtige Verbindung nach Südfrankreich, in den Piemont und die Lombardei darstellt.