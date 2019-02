In einigen Regionen des Kontinents fiel in nur einer Woche so viel Regen wie sonst im gesamten Jahr - nun "sieht es aber so aus als ob das Schlimmste vorbei sei."

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Überschwemmte Häuser in Townsville © (c) APA/AFP/STR (STR)

In den Überschwemmungsgebieten im Nordosten Australiens hat sich am Mittwoch eine leichte Besserung abgezeichnet. "Es sieht so aus, als ob das Schlimmste vorbei sei", sagte der Meteorologe Vinor Anand von der Wetterbehörde zur Nachrichtenagentur AFP. Die Niederschläge wurden am Mittwoch geringer, am Donnerstag sollten sie weiter zurückgehen.

In einigen Gebieten kehrten Bewohner bereits in ihre Häuser zurück und starteten die Aufräumarbeiten. Die Wassermassen hatten im Teilstaat Queensland tausende Häuser und Fahrzeuge überflutet und für die Schließung von Flughäfen und Schulen gesorgt.

Australien: Land Unter in Down Under Der Nordosten Australiens versinkt immer mehr im Hochwasser. Die Leichen zweier Männer im Alter von 21 und 23 Jahren wurden in der teils überfluteten Stadt Townsville im Wasser entdeckt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Vermutet wird, dass sie bereits am Montag ertranken. AFP Die Stadt war nach ungewöhnlich heftigen Regenfällen über mehrere Tage hinweg zum Katastrophengebiet erklärt worden. AFP Am Dienstag entspannte sich die Lage in Townsville etwas. Die nationale Wetterbehörde sagte für die nächsten Tage jedoch wieder starken Regen voraus. AFP Große Teile der Stadt stehen immer noch unter Wasser. Mehrere hundert Einwohner mussten ihre Häuser verlassen. Sie sind nun in Notunterkünften untergebracht. Townsville liegt an der australischen Ostküste, in der Nähe des weltgrößten Korallenriffs Great Barrier Reef. In der Stadt leben etwa 190.000 Menschen. AFP Nach Schätzungen der örtlichen Feuerwehr sind möglicherweise mehr als 1.000 Häuser überschwemmt. Einen genauen Überblick habe man jedoch nicht, sagte Sprecherin Katarina Carroll. AFP Am Dienstag besuchte Australiens Premierminister Scott Morrison die Stadt, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Anschließend sagte er, die Situation sei "herzzerreißend". AFP Zwischenzeitlich hatten Bewohner auch davon berichtet, dass die Fluten Krokodile in die Stadt gespült hätten. In der Umgebung von Townsville sind tatsächlich Krokodile zuhause. Bis Dienstagabend (Ortszeit) wurden jedoch keine solchen Zwischenfälle bekannt. AFP Mehr Bilder! AFP AFP AFP AFP 1/11

In Australiens tropischem Norden sind starke Regenfälle in der Monsunzeit typisch. In einigen Regionen fiel allerdings innerhalb von nur einer Woche so viel Regen wie sonst im gesamten Jahr. Grund war ein Monsun-Tiefdruckgebiet, dass sich nur sehr langsam von der Stelle bewegte und große Mengen Niederschlag freigab.

Australien: Land Unter in Down Under Der Nordosten Australiens versinkt immer mehr im Hochwasser. Die Leichen zweier Männer im Alter von 21 und 23 Jahren wurden in der teils überfluteten Stadt Townsville im Wasser entdeckt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Vermutet wird, dass sie bereits am Montag ertranken. AFP Die Stadt war nach ungewöhnlich heftigen Regenfällen über mehrere Tage hinweg zum Katastrophengebiet erklärt worden. AFP Am Dienstag entspannte sich die Lage in Townsville etwas. Die nationale Wetterbehörde sagte für die nächsten Tage jedoch wieder starken Regen voraus. AFP Große Teile der Stadt stehen immer noch unter Wasser. Mehrere hundert Einwohner mussten ihre Häuser verlassen. Sie sind nun in Notunterkünften untergebracht. Townsville liegt an der australischen Ostküste, in der Nähe des weltgrößten Korallenriffs Great Barrier Reef. In der Stadt leben etwa 190.000 Menschen. AFP Nach Schätzungen der örtlichen Feuerwehr sind möglicherweise mehr als 1.000 Häuser überschwemmt. Einen genauen Überblick habe man jedoch nicht, sagte Sprecherin Katarina Carroll. AFP Am Dienstag besuchte Australiens Premierminister Scott Morrison die Stadt, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Anschließend sagte er, die Situation sei "herzzerreißend". AFP Zwischenzeitlich hatten Bewohner auch davon berichtet, dass die Fluten Krokodile in die Stadt gespült hätten. In der Umgebung von Townsville sind tatsächlich Krokodile zuhause. Bis Dienstagabend (Ortszeit) wurden jedoch keine solchen Zwischenfälle bekannt. AFP Mehr Bilder! AFP AFP AFP AFP 1/11

In den vergangenen Wochen hatten weite Teile Australiens unter extremer Hitze mit Temperaturen weit über 40 Grad gelitten. Der Jänner war der heißeste Monat im Land seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Bei einem großen Buschfeuer in Neuseeland sind indes in der Nacht auf Mittwoch mehrere Häuser zerstört worden. Das Feuer wütete im Umkreis von etwa 20 Kilometern rund um die Stadt Nelson auf der Südinsel des Pazifikstaats, wie die Behörden mitteilten. Mehrere hundert Menschen mussten ihre Unterkünfte verlassen und in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde nach ersten Berichten niemand.

Das genaue Ausmaß der Schäden war zunächst noch unklar, weil die Rettungskräfte wegen des Feuers vielerorts nicht durchkamen. Vermutet wird, dass der Brand infolge der verhältnismäßig hohen Temperaturen ausbrach, die in Neuseeland gerade herrschen. In dem Pazifikstaat auf der anderen Seite der Welt ist derzeit Sommer.