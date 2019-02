Fünf Tote Prozess um tödliche Explosion auf BASF-Gelände gestartet

Facebook

Prozess um tödliche Explosion auf BASF-Gelände gestartet © AP

In Frankenthal in Deutschland hat am Dienstag der Prozess um die Gasexplosion auf dem Gelände des Chemieunternehmens BASF mit fünf Toten begonnen. Angeklagt ist ein ehemaliger Arbeiter aus Mannheim. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, bei Schweißarbeiten eine falsche Leitung angeschnitten zu haben. Dies habe das Unglück auf dem Werksgelände in Ludwigshafen am 17. Oktober 2016 verursacht.

Die Anklage lautet auf fahrlässige Tötung sowie Körperverletzung und fahrlässiges Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Das Landgericht soll unter anderem klären, ob die Rohre deutlich gekennzeichnet waren. Geplant sind 13 Verhandlungstermine bis Ende März. Die Staatsanwaltschaft will 42 Zeugen vernehmen, sie hat zehn Sachverständige benannt.

Erinnerungslücken

Der Angeklagte kann sich nach eigenen Angaben nicht an den genauen Hergang erinnern. Dem Gericht zufolge bedauert der Mann die Tragödie. Bei dem Unfall oder als Folge davon kamen vier Mitarbeiter der Werkfeuerwehr und ein Matrose eines Tankmotorschiffs ums Leben. 44 weitere Menschen wurden verletzt. Der Angeklagte war ebenfalls schwer verletzt worden und ist aufgrund psychischer Belastungen nicht mehr arbeitsfähig.

Er sagte nun im Prozess aus, dass er sich nicht wie geplant am Dienstag zu den Vorwürfen äußern werde, sondern erst im Laufe des Verfahrens. Kritik an dieser Entscheidung kam von Alexander Klein, Sprecher der Nebenkläger. Für seine Mandanten, die Eltern eines ums Leben gekommenen Feuerwehrmanns, sei es "wünschenswert" gewesen, wenn sich der Angeklagte wie geplant geäußert hätte.

Klein sieht über den Prozess gegen K. hinaus eine "moralische Mitschuld der BASF". Nach dem Unfall 2016 habe das Unternehmen die Kennzeichnung an den Rohren verbessert, damit es zu keiner Verwechslung dieser Art mehr kommen könne. Dies deute darauf hin, dass die Kennzeichnung am Tag des Unglücks schlechter gewesen sei.

