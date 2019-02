Im ostdeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt hat am Dienstag der Prozess gegen zwei Afghanen begonnen, die für den Tod eines 22-Jährigen in der Kleinstadt Köthen verantwortlich sein sollen.

Prozess um Todesfall im ostdeutschen Köthen begonnen © APA/AFP/dpa/DOERTHE HEIN

Der Fall hatte vor rund fünf Monaten auch für Schlagzeilen gesorgt, weil es in der Folge in Köthen rechtsgerichtete Demonstrationen, sogenannte Trauermärsche und Gegendemonstrationen gab. Zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Dessau-Roßlau waren am Dienstagmorgen viele Medienvertreter gekommen. Mehrere Plätze für Besucher blieben aber frei.

Angeklagt sind zwei 17 und 18 Jahre alte Afghanen. Sie sollen laut Staatsanwaltschaft am Abend des 8. September im Streit zunächst einen Landsmann geschlagen haben. Dann sei der 22-Jährige dazugekommen und habe schlichten wollen.

Einer der Beschuldigten habe dem Deutschen ins Gesicht geschlagen, sodass dieser zu Boden fiel. Der andere Beschuldigte soll ihm dann mindestens einen Fußtritt gegen Oberkörper oder Kopf versetzt haben. Der junge Mann starb kurz darauf in einer Klinik. Laut einem medizinischen Gutachten war wahrscheinlich ein akuter Herzinfarkt die Todesursache.