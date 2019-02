Noch in der Früh kämpften die Feuerwehrleute gegen die Flammen. Auch mehrere Gebäude in der Nachbarschaft der Rue Erlanger im Westen der Stadt wurden evakuiert.

© APA (AFP)

Die Zahl der Toten bei dem schweren Brand in einem Pariser Mehrfamilienhaus ist auf neun gestiegen. Das teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Der Brand war in der Nacht auf Dienstag in einem Wohnhaus im 16. Arrondissement im Westen der französischen Hauptstadt ausgebrochen. Bis in die Morgenstunden kämpften die Feuerwehrleute gegen die Flammen.

Die Ermittler gehen von einem kriminellen Hintergrund aus. Eine Bewohnerin des Hauses sei festgenommen worden, sagte der Pariser Staatsanwalt Remy Heitz Dienstagfrüh. Rund 30 Menschen wurden bei dem Feuer im wohlhabenden Pariser 16. Arrondissement verletzt.

Der Brand war in der Nacht auf Dienstag ausgebrochen. Bis in die Morgenstunden kämpften die Feuerwehrleute gegen die Flammen. Um etwa 7.00 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Die Brandschützer mussten das achtstöckige Wohnhaus komplett räumen. Auch mehrere Gebäude in der Nachbarschaft der Rue Erlanger im Westen der Stadt wurden evakuiert. Rund 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Frau festgenommen

In der Nähe des Wohnhauses nahm die Polizei in den Morgenstunden eine Frau fest, die in dem Haus lebte. Sie befinde sich in Polizeigewahrsam, so Staatsanwalt Heitz. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen in der siebenten oder achten Etage des Hauses ausgebrochen. Die Löscharbeiten gestalteten sich als sehr schwierig. Nach Angaben des Senders France Info wurde das Gebäude in den 1970er-Jahren erbaut.

Viele Bewohner riefen aus ihren Fenstern um Hilfe, einige flüchteten sich aufs Dach. Die Feuerwehr musste etliche Menschen mit Leitern in Sicherheit bringen.

Paris est en deuil ce matin après le violent #incendie survenu dans un immeuble du 16e arrondissement. Le bilan est terrible : au moins 7 Parisiennes et Parisiens ont perdu la vie, une trentaine d’entre eux sont blessés. #Paris16 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 5. Februar 2019

Die Bürgermeisterin der französischen Hauptstadt, Anne Hidalgo, sprach den Angehörigen ihr Beileid aus. "Ich möchte meine tiefe Traurigkeit zum Ausdruck bringen und ihnen meine volle Unterstützung zusichern", schrieb sie auf Twitter. Hidalgo bedankte sich außerdem bei den Feuerwehrleuten, die wieder einmal ihr Leben riskiert hätten.

Erst im Jänner waren bei einer Gasexplosion in einem Haus mitten in der Pariser Innenstadt vier Menschen ums Leben gekommen - darunter zwei Feuerwehrleute. Zu der Explosion kam es damals in einer Bäckerei, Dutzende Menschen erlitten Verletzungen. Angrenzende Wohnhäuser wurden evakuiert, einige waren einsturzgefährdet.

Paris: Achtstöckiges Wohnhaus in Flammen Bei einem Großbrand in Paris sind in der Nacht auf Dienstag mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Ein Mensch wurde bei dem Feuer in einem achtstöckigen Wohnhaus im Westen der französischen Hauptstadt schwer verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. AFP 27 Menschen erlitten leichte Verletzungen, unter ihnen drei Feuerwehrleute. AFP Ein Feuerwehrsprecher warnte, die Zahl der Todesopfer könne noch steigen. Der Brand im siebenten und achten Stock des Gebäudes sei noch nicht gelöscht. AFP Das Feuer war aus zunächst unbekannter Ursache in dem Haus im 16. Pariser Bezirk ausgebrochen. Das Gebäude sowie Häuser in der Nachbarschaft der Rue Erlanger im Westen der Stadt wurden evakuiert. AFP Die mit 200 Einsatzkräften angerückte Feuerwehr musste einige Menschen retten, die auf das Dach des brennenden Hauses geflüchtet waren. AFP Das 16. Arrondissement ist ein wohlhabender Stadtteil, in dem sich auch zahlreiche Museen und Restaurants befinden. AFP Mehr Bilder! AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP 1/13