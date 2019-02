Nach zweieinhalb Monaten Urteil für mexikanischen Drogenboss "El Chapo" steht bevor

Zwölf Geschworene beraten ab heute, Montag, darüber, in welchen der zehn Anklagepunkte Guzman schuldig ist.

Urteil für mexikanischen Drogenboss "El Chapo" steht bevor © APA/AFP/ALFREDO ESTRELLA

Nach teils spektakulären Gerichtstagen über zweieinhalb Monate hinweg in New York geht der Strafprozess gegen den mexikanischen Drogenboss Joaquin "El Chapo" Guzman seinem Ende entgegen. Zwölf Geschworene beraten ab heute, Montag, darüber, in welchen der zehn Anklagepunkte Guzman schuldig ist.

Richter Brian Cogan könnte bei einer Verurteilung unmittelbar oder erst Tage oder gar Wochen später das Strafmaß für den 61-Jährigen verkünden. Am schwersten wiegt der erste Anklagepunkt zur "Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung". In diesem Punkt droht dem Angeklagten lebenslange Haft mit der Möglichkeit, erst nach 20 Jahren einen Antrag auf Bewährung zu stellen. Die weiteren Anklagepunkte drehen sich um die Herstellung und internationale Verbreitung von Kokain, Heroin, Metamphetamin und Marihuana sowie den Gebrauch von Schusswaffen und Geldwäsche. Auf die Punkte zur Herstellung der genannten Drogen stehen Mindeststrafen von zehn Jahren Gefängnis.