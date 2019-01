Facebook

Nach dem Fall Julen folgt das nächste Brunnenschacht-Drama in Spanien

Nur zwei Tage nachdem das Drama um den zwei Jahre alten Julen ein trauriges Ende genommen hatte, gibt es erneut ein Opfer in einem ähnlichen Fall zu beklagen. Diesmal soll es sich um einen 45 Jahre alten Mann handeln, der mit seinem Hund nachts noch einmal spazieren gehen wollte.

Dabei soll der Mann in einen der vielen illegalen Brunnenschächte in Spanien gestürzt sein. Angehörige hatten laut spanischen Medien um 23.10 Uhr den Notruf alarmiert, da der Mann von seinem Spaziergang nicht nach Hause gekommen sei. Einsatzkräfte entdeckten den Mann demzufolge wenig später in einem Schacht. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Auch Hund tot

Auch der Hund des Mannes war tot in dem Schacht entdeckt worden. Die Behörden deshalb gehen davon aus, dass der Hund womöglich zuerst in den Schacht gefallen sein könnte. Als der Besitzer seinem Tier helfen wollte, sei er dann selbst abgestürzt.

Das Unglück ereignete sich in der Ortschaft Villanueva del Trabuco, rund 65 Kilometer nordöstlich von Málaga. In der Region soll es noch viele solcher Brunnenschächte geben, meist illegal gebohrt. In ganz Spanien sollen es sogar rund eine Million sein. Sie werden gebohrt, um an Wasser zu gelangen. Wenn die Bohrungen erfolglos verlaufen, werden die Löcher häufig nur notdürftig verdeckt.