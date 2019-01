Facebook

Archivbild: Antarktis © EPA

In der Antarktis hat sich ein Wissenschafterteam auf die Suche nach einem vor mehr als 100 Jahren gesunkenen Schiff gemacht. Nachdem ein Forschungsprogramm am Larsen-Schelfeis erfolgreich abgeschlossen worden sei, mache sich das Expeditionsschiff "S.A. Agulhas II" nun in Richtung des Ortes auf, an dem das Wrack der "Endurance"vermutet werde, teilte die Weddell-Meeresexpedition am Montag mit.

Die "Endurance" des britischen Polarforschers Ernest Shackleton war im November 1915 von Packeis zerdrückt worden und im Weddell-Meer gesunken. Bis zu der Stelle muss das Expeditionsschiff zunächst 120 Kilometer voller Meereseis durchbrechen. Aufgrund guter Eis- und Wetterbedingungen sind die Wissenschafter optimistisch, das Suchgebiet in den kommenden Tagen zu erreichen. "Das wird eine gewaltige und aufregende Herausforderung", erklärte Expeditionsleiter John Shears.