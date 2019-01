Facebook

Jubel beim Eintreffen des Papstes im Metro Park © APA/AFP

Zum Abschluss des Weltjugendtages in Panama-Stadt hat der Papst am Sonntag mit gut einer halben Million Gläubigen eine Messe gefeiert. In seiner Predigt forderte Franziskus junge Menschen auf, sich mit ihren kritischen Fragen und Träumen nicht vertrösten zu lassen. "Euer Leben findet heute statt - in der Gegenwart", so der Papst. Jung zu sein sei nicht gleichbedeutend mit einem "Wartezimmer". Es sei nur eine vorgetäuschte Freude, wenn man in der "Zwischenzeit" bis zum scheinbar richtigen Termin "eine hygienisch gut verpackte und folgenlose Zukunft" erfinde. So würden Träume zu "kleinen, traurigen Illusionen".

Die Jugendlichen sollten sich nicht einreden lassen, dass sie zu jung seien, um sich "beim Aufbau des Morgen einzubringen", warnte der Papst auf dem "Campo San Juan Pablo II" im Metro Park vor den Toren von Panama City. Sie sollten stattdessen Krach machen, Fragen stellen und sich selbst und andere zur Diskussion stellen.

"Gott ist im Alltag präsent"

Die Liebe Gottes brauche "keine ideale oder vollkommene Situation für ihre Offenbarung". "Gott macht jede Situation und jeden Raum richtig und geeignet", sagte Franziskus mit Bezug auf das Sonntagsevangelium, in dem Jesus davon spricht, dass sich die Zeit der Rettung "heute erfüllt hat". Oft glaubten Menschen nicht, dass Gott konkret und nah im Alltag präsent sei - schon gar nicht in einem Bekannten, Nachbarn, Freund oder Familienangehörigen, so der Papst.

"Wir ziehen einen Gott auf Distanz vor: schön, gut, großzügig, aber fern, so dass er nicht unbequem wird", kritisierte der Papst. "Weil ein naher Gott im Alltag, der Freund und Bruder ist", Nähe und Geschwisterlichkeit verlange. "Gott ist wirklich, weil die Liebe wirklich ist, Gott ist konkret, weil auch die Liebe konkret ist", betonte der 82-Jährige.

Mindestens 500.000 Menschen

Der Abschlussgottesdienst im Metro Park am Sonntag war formaler Höhepunkt des diesjährigen Weltjugendtages in Panama. An der Messe nahmen nach Schätzungen gut 500.000 Menschen teil, die Veranstalter sprachen von 700.000.

Gut 300.000 Teilnehmer hatten auf "Campo San Juan Pablo II" bereits am Samstagabend mit Franziskus eine Vigil gefeiert, ein Abendgebet mit musikalischen und tänzerischen Einlagen, persönlichen Lebens- und Glaubenszeugnissen und der Anbetung Jesu Christi in der Gestalt des Brotes. Unter ihnen waren die rund 200 Weltjugendtagsteilnehmer aus Österreich in Begleitung des Grazer Bischofs Wilhelm Krautwaschl.

Panama: Die Steirer beim Weltjugendtag

Der nächste Weltjugendtag findet 2022 in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon statt.