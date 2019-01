Facebook

Schlammlawine nach Dammbruch in Brasiliien: Einige Häuser steckten bis zum Dach im Schlamm © APA (AFP)

Nach dem Dammbruch und einer anschließenden Schlammlawine im Südosten Brasiliens ist die Zahl der Toten und Vermissten nach Feuerwehrangaben weiter gestiegen.

Es gebe nur noch eine "winzige Chance", Überlebende zu finden, sagte der Gouverneur des Bundesstaates Minas Gerais, Romeu Zema. Rettungskräfte bargen bis zum frühen Samstagmorgen neun Leichen, fast 300 Menschen werden nach den Worten eines Feuerwehrsprechers vermisst.

Polizei, Feuerwehr und Soldaten hätten alles getan, um mögliche Überlebende zu retten, sagte Gouverneur Zema. "Doch wir wissen, dass von jetzt an die Chancen winzig sind und wir wahrscheinlich nur noch Leichen finden werden."

Bei den meisten Opfern handele es sich um Minenarbeiter, sagte der Chef des Bergbauunternehmens Vale, Fabio Schvartsman. Die Opferzahl sei noch unbekannt, "aber wir wissen, dass sie hoch sein wird". Die Schlammlawine habe unter anderem die Kantine des Bergwerks unter sich begraben, als gerade Mittagszeit war.

279 Menschen konnten nach Behördenangaben lebend gerettet werden. Fernsehbilder zeigten, wie Menschen von Hubschraubern aus dem hüfthoch stehenden Schlamm gezogen wurden.

Giftiger Bergwerkschlamm

Die Schlammlawine hatte mehrere Häuser unter sich begraben. Einige Häuser steckten bis zum Dach im Schlamm, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Der Damm gehört dem größten brasilianischen Bergbauunternehmen Vale. Der Rückhaltedamm der Eisenerzmine Córrego do Feijao war geborsten. Er hat eine Kapazität von einer Million Kubikmetern an giftigem Bergwerksschlamm. 48 Gemeinden am Paraopeba Fluss sind betroffen.

Vor rund drei Jahren hatte sich bereits an einer anderen von Vale betriebenen Mine eine ähnliche Katastrophe ereignet. Damals kamen 19 Menschen ums Leben, eine Schlammlawine erstreckte sich auf mehr als 650 Kilometer und löste die größte Umweltkatastrophe in der brasilianischen Geschichte aus. Nach der Nachricht von dem neuerlichen Unglück stürzten die Kurse der Vale-Aktien an der New Yorker Börse um acht Prozent ab.

In Brumadinho warteten zahlreiche Angehörige von Minenarbeitern auf Nachrichten von ihren Lieben. "Sie wollen uns nichts sagen", schimpfte Olivia Rios, eine von ihnen. "Das sind unsere Söhne, unsere Ehemänner, und niemand sagt uns etwa. Mein fünfjähriger Neffe hat mich gefragt, ob sein Papa tot ist. Was soll ich ihm nun sagen?"

Brasilien: Schlammlawine nach Dammbruch Im brasilianischen Brumadinho in der Großregion Belo Horizonte im Bundesstaat Minas Gerais hat sich am Freitag ein Bergwerksdammbruch ereignet. Der Rückhaltedamm der Eisenerzmine Córrego do Feijao, betrieben vom Minenkonzern Vale, ist geborsten. Der Damm hat eine Kapazität von einer Million Kubikmetern an giftigem Bergwerksschlamm. 48 Gemeinden am Paraopeba Fluss sind betroffen. Mehrere Hundert Menschen werden vermisst, einige wurden bereits tot geborgen.

Der Damm in Brumadinho in der Nähe von Belo Horizonte gehörte dem größten brasilianischen Bergbauunternehmen Vale. Der Eisenerzriese bestätigte den Dammbruch und erklärte, am wichtigsten sei, das Leben von Angestellten und Anwohnern zu retten.

Die 39.000-Einwohner-Stadt Brumadinho liegt rund 60 Kilometer südwestlich von Belo Horizonte im Südosten Brasiliens. Die Stadtverwaltung gab eine Warnmeldung heraus und forderte die Anrainer auf, sich von den Ufern des Flusses Paraopeba fernzuhalten. Bewohner tiefliegender Gebiete wurden aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht, wie Vertreter des Zivilschutzes sagten.

Tragedia en #Brasil:



Una represa de la minera Vale, que es la mayor exportadora de hierro del mundo, se rompió esta mañana.



La comunidad de #Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, recibió un río de desechos, por el momento se desconoce el número de víctimas. pic.twitter.com/6HZOycaqf8 — AJ+ Español (@ajplusespanol) 25. Januar 2019

Das Unglück erinnert an eine Giftschlammkatastrophe im November 2015. Nahe der Stadt Mariana in Minas Gerais war damals der Damm eines Klärbeckens mit giftigen Stoffen aus der Bergbauindustrie gebrochen. Die Schlammlawine begrub das Bergarbeiterdorf Bento Rodrigues unter sich. 19 Menschen wurden getötet.

Die Giftstoffe waren damals auch in den Fluss Rio Doce und später in den 650 Kilometer entfernten Atlantik gelangt. Tausende Tiere verendeten, Hunderttausende Menschen hatten kein sauberes Trinkwasser mehr. Nach Angaben der Regierung handelt es sich um die größte Umweltkatastrophe in der Geschichte des südamerikanischen Landes.

*World Weather* Flood / mudflow in Brumadinho, Minas Gerais, Brazil today, January 25. Report via Severe Weather Planet. pic.twitter.com/jlXyXN0Dhh — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 25. Januar 2019