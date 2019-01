Facebook

© (c) APA/AFP/Corpo Nazionale Soccorso Alpino

Bei einem Zusammenstoß eines Kleinflugzeugs und eines Helikopters im norditalienischen Aostatal sind am Freitagnachmittag fünf Menschen gestorben. Zwei Personen wurden bei dem Unglück über dem Rutor-Gletscher im Skigebiet La Thuile schwer verletzt, wie der lokale Rettungsdienst der APA bestätigte. Die Suche nach zwei möglichen Vermissten musste am Freitagabend wegen Dunkelheit unterbrochen werden.

Das Kleinflugzeug war nach Medienangaben aus dem Wintersportort Megeve in Frankreich mit drei Personen an Bord abgeflogen, ohne einen Flugplan angegeben zu haben. Der Helikopter hätte - offenbar im Auftrag eines privaten Dienstleisters aus Courmayeur - seine sechs Passagiere zum Heliskiing in die Berge fliegen sollen.

Ein italienischer Hubschrauber-Pilot und ein deutscher Bergführer zählen zu den Todesopfern des Zusammenstoßes. Bei den weiteren drei Todesopfern handelt es sich um Ausländer, die sich an Bord des Hubschraubers befanden, berichteten italienische Medien. Ihre Staatsangehörigkeit war vorerst nicht bekannt.

Bei den zwei Verletzten handelt es sich um den französischen Piloten des Kleinflugzeuges und um eine Schweizerin. Ihr Zustand sei wegen mehreren Frakturen kritisch, sie würden jedoch nicht in Lebensgefahr schweben, teilten die Ärzte mit.

Vermisst werden noch zwei Franzosen, die sich an Bord des Kleinflugzeuges befanden. Die Suche nach den Vermissten wird am Samstagvormittag fortgesetzt. Die Suche musste am Freitagabend wegen Dunkelheit in dem Gebiet auf einer Höhe von 2.600 Meter unterbrochen werden.

Die Bergwacht schickte vier Helikopter mit Rettungskräften zur Unfallstelle. Wegen der Dunkelheit musste am Freitagabend die Suche nach zwei möglichen Vermissten unterbrochen werden. Die italienische Luftfahrtbehörde hat Untersuchungen zu den Ursachen des Unglücks eingeleitet. Pio Porretta, der Direktor des Zivilschutzes im Aostatal, erklärte, die Wetterbedingungen seien zum Zeitpunkt des Unglücks gut gewesen.