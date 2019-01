9.000 Tonnen Tanker mit Gefahrgut in Elbe auf Grund gelaufen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © MAGNIFIER - stock.adobe.com

Ein mit 9.000 Tonnen Gefahrgut beladener Tanker ist in der Nacht auf Montag in der Elbe vor Cuxhaven auf Grund gelaufen. Bisher seien nach Angaben der Besatzung keine Schäden am 124 Meter langen Schiff festgestellt worden, teilte das Havariekommando mit. Auch verletzt wurde demnach niemand.

Das Schiff hat den Informationen zufolge rund 9.000 Tonnen Ladung der Gefahrgutklasse 3 an Bord. Darunter befinden sich Stoffe, die als Konservierungsmittel, Hydraulikflüssigkeit, Lösungsmittel und für Brennstoffe verwendet werden.

Ein Bergungsversuch kann den Angaben zufolge frühestens mit dem Mittagshochwasser gegen 13.00 Uhr erfolgen. Das Schiff fährt unter der Flagge Panamas und war auf dem Weg ins spanische Tarragona.