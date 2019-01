Mehr als 200 Jugendliche aus Österreich brechen in diesen Tagen Richtung Mittelamerika auf, um dort am katholischen Weltjugendtag in Panama teilzunehmen, wie Kathpress meldet. Zu dem katholischen Großereignis vom 22. bis 27. Jänner mit Papst Franziskus wird der schmale Staat zwischen Süd- und Nordamerika zur internationalen Pilgerstätte.

© Kathpress/Kasia Strek

Mehr als 200.000 Dauerteilnehmer aus allen Erdteilen werden zum katholischen Weltjugendtag in Panama erwartet, die meisten davon aus Lateinamerika. Die Pilger aus Österreich, die in zehn verschiedenen Gruppen, als Diözesan- und Dekanatsgruppen, mit Ordensgemeinschaften oder mit Bewegungen nach Panama reisen, begleitet der Grazer Bischof Wilhelm Krautwaschl. Auch Bundesjugendseelsorger und Franziskanerpater Darius Lebok ist vor Ort dabei.

Die Gastgeber in Panama freuen sich auf die Jugendlichen aus der ganzen Welt, die zu ihnen kommen, und die Jugendlichen aus Österreich sind gespannt auf dieses ferne Land. Das berichten die beiden österreichischen WJT-Nationalkoordinatorinnen, Sylvia Buhl (Koordinierungsstelle JAKOB) und Eva-Maria Steinlein (Katholische Jugend), gegenüber "Kathpress" kurz vor Beginn des kirchlichen Großevents.

Vor allem die Erfahrung von Weltkirche sei immer wieder ein Highlight der Weltjugendtage, so Buhl: "Neue Kulturen, Bräuche, andere Jugendliche, die dennoch den gleichen Glauben teilen, und die Begegnung mit dem Papst. Diese Charakteristik fasziniert Jugendliche immer wieder und motiviert sie, sich auf den Weg zu einem Weltjugendtag zu machen." Auch Steinlein freut sich auf viele interessante Begegnungen: "Ich denke, dieser Weltjugendtag kann unseren Horizont erweitern und uns neue Perspektiven zeigen."

Mit jeweils mehr als 50 jungen Weltjugendtagspilgern werden zwei Gruppen der Katholischen Jugend Steiermark und aus heimischen katholischen Privatschulen die größten Gruppen aus Österreich in Panama sein. Auch die Junge Kirche Vorarlberg, die Militärdiözese oder etwa das Tiroler Dekanat Wilten haben eine Reise organisiert. Weitere Österreicher haben sich außerdem Panamafahrten wie jene des katholischen "YOU!"-Magazins, der Schönstattbewegung oder etwa der Gemeinschaft Emmanuel angeschlossen, die für den gesamten deutschsprachigen Raum ausgeschrieben wurden.

In Panama-Stadt bildet am 22. Jänner das traditionelle "Österreicher-Treffen" den gemeinsamen Auftakt zu den WJT-Haupttagen. Bei dem Treffen mit Bischof Krautwaschl in einer Salesianerschule in Panama-Stadt können die österreichischen Jugendtagsteilnehmer einander kennenlernen. Nachmittags eröffnet dann der panamesische Erzbischof Jose Domingo Ulloa mit einer Messe den Weltjugendtag.

Neben den großen Gottesdiensten mit dem Papst bilden die Katechesen an den Vormittagen einen wichtigen Bestandteil des Weltjugendtags. Auch Bischof Krautwaschl wird in Panama eine dieser Glaubensvorträge für die deutschsprachigen Pilger halten. Nachmittags und abends bietet ein Jugendfestival zahlreiche musikalische und künstlerische Auftritte bis hin zu einem Fußballturnier.