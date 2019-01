Facebook

Zerstörte Dörfer beim "Gorkha-Beben" 2015 © AP

Nepal im April vor vier Jahren: Eine Reihe heftiger Erdbeben mit Magnituden bis 7,8 fordern fast 9.000 Menschenleben und zerstören Dörfer und Kulturdenkmäler. Dem Land könnten noch stärkere Beben drohen, berichten ETH-Forscher. Diese müssen aber nicht unmittelbar bevorstehen.

Nepal liegt dort, wo zwei Kontinente kollidieren: Wo die Indische und die Eurasische Kontinentalplatten aufeinandertreffen und sich erstere unter die letztere schiebt, kann die Erde heftig beben - wie beim Erdbeben von 2015, das Zerstörung und Tausende Verletzte und Tote brachte.

Forscher der ETH Zürich haben ein neues Modell dieser Kollisionszone im Bereich des Himalajas entwickelt. Damit konnten sie erstmals mit hoher Auflösung die Erdbebenzyklen an einem Querschnitt der Bruchzone simulieren, wie die ETH mitteilte.

Katastrophe von 2015 nicht das Schlimmste

Die Katastrophe vom April 2015 könnte demnach noch nicht das Schlimmste gewesen sein, was die Bruchzone dem Land bescheren kann. Beben mit Magnituden von 8 oder höher wären möglich, berichten die Wissenschafter um Luca Dal Zilio und Taras Gerya im Fachblatt "Nature Communications".

"Beim 2015er-Beben brach nur ein Teil des Bruchsystems, welches die beiden Kontinentalplatten abgrenzt", ließ sich Dal Zilio in der Mitteilung zitieren. Der vorderste, oberflächennahe Teil der Bruchzone, wo die Indische unter die Eurasische Platte abtaucht, sei nicht gerissen und stehe immer noch unter Spannung.

Spannungen haben noch zugenommen

Größere Beben lösen normalerweise alle Spannungen rund um das Epizentrum; dies sei jedoch bei dem Beben vor knapp vier Jahren nicht geschehen. In einem frontalen Teil der Bruchzone nahe dem Fuß des Himalaya haben die Spannungen der Studie zufolge im Gegenteil sogar zugenommen.

Zwei bis drei weitere Beben wie das sogenannte "Gorkha-Beben" von 2015 würden den Simulationen der ETH-Forscher zufolge so viel Spannung in oberflächennahen Bereichen der Bruchzone aufbauen, dass ein Megabeben der Magnitude 8,1 oder höher möglich wäre. Erst ein solch gewaltiges Beben würde alle aufgestauten Spannungen der Bruchzone lösen.

Zwei Typen von Erdbeben

Dank des neuen Modells erkannten die Forscher, dass es mindestens zwei Typen von starken Erdbeben im Himalajagebiet gibt, die in unterschiedlichen Zyklen auftreten. Mittelstarke wie das Ghorka-Beben mit einer Periodizität von bis zu wenigen hundert Jahren, Megabeben deutlich seltener, mit Abständen von 400 bis 600 Jahren. Weil sich die Zyklen jedoch teils überlagern, sei mit starken Erdbeben in unregelmäßigen Abständen zu rechnen, schrieb die ETH.

Das neue Modell soll helfen, die Gefährdung in der Region besser einzuschätzen und Vorsorgemaßnahmen zu planen. Voraussagen, wann das nächste starke Beben droht, kann das neue Modell jedoch nicht.

Zerstörung: Kulturstätten in Nepal: So dramatisch war das Erdbeben Über 7.800 Menschen wurden bei dem verheerenden Erdbeben am 25. April getötet. Erst langsam findet man Zeit, um die Schäden an den Kulturstätten des Landes zu begutachten. Vorher-Nachher-Bilder zeigen das volle Ausmaß der Zerstörung. APA Besonders schwer getroffen wurde der Durbar-Platz im Zentrum Kathmandus. Besonders dramatisch - der berühmte Basantapur-Turm, Zentrum des Platzes, wurde völlig zerstört. APA Rund 80 Prozent der Tempel des Platzes sind eingestürzt, dabei handelt es sich vor allem um Gebäude aus dem 17. Jahrhundert.



APA Für patriotische Nepalesen ist dieser Ort besonders wichtig, so Michael J. Hutt, Direktor des Südasien-Instituts der University of London. "Ihn zerstört zu sehen, hat einen enormen emotionalen Effekt." APA Die Tempelanlagen seien extrem wichtig für die Identität der Nepalesen, ... APA ... weil sie mit der Götterwelt verbunden sind, sagt Joanna Pfaff-Czarnecka, Professorin für Sozialanthropologie an der Universität Bielefeld: "Die Kulturgüter sind ein Teil der Topographie des Landes." APA Auch der Swayambhu Tempel, einer der bekanntesten Tempelkomplexe in Kathmandu und auf einem Hügel gelegen, wurde beschädigt. Bekannt ist hier vor allem der Stupa auf der rechten Seite des Bildes, der weithin sichtbar ist. APA Das verheerende Erdbeben hat dort 27 Pagoden und andere Gebäude im Tempelareal zerstört. APA Neben Plünderungen gab die ersten Tage nach dem Erdbeben eine weitere Gefahr für die Kulturgüter: Die Zerstörung durch die Rettungsarbeiten. Mancherorts kamen die Ersthelfer mit Bulldozern ... APA



Eine APA ... und trugen die Trümmer ab - damit wollten sie Leben retten, aber Archäologen zufolge richteten sie dabei unwiderrufliche Schäden an. Ein zweischneidiges Schwert, immerhin galt es, Leben zu retten. Experten sind sich jedoch sicher, dass keine andere Naturkatastrophe in der jüngeren Vergangenheit dem kulturellen Erbe eines Landes mehr Schaden zugefügt hat, als dieses Beben.Eine Videoaufnahme durch eine Drohne zeigt die Zerstörungen aus der Vogelperspektive. 1/10