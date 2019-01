Facebook

Das Bild am Tatort wurde von Polizisten als "erschreckend" beschrieben © AP

Eine israelische Studentin ist in bei einem nächtlichen Angriff in Australien getötet worden, während sie mit ihrer Schwester telefonierte. "Dies war ein schrecklicher, entsetzlicher Angriff auf eine vollkommen unschuldige Frau, die ein Gast in unserer Stadt war", sagte Kriminalpolizist Andrew Stamper am Donnerstag Reportern in Melbourne.

Die Leiche der 21-jährigen Aiia Maasarwe sei am Mittwoch unweit der Universität von Melbourne gefunden worden, wo sie studierte. Die Austauschstudentin war laut Polizei auf dem Weg nach Hause, als sie etwa um Mitternacht (Ortszeit) attackiert wurde. Ihre Schwester, mit der sie telefonierte, schlug Alarm, nachdem während der Unterhaltung etwas vorgefallen war, wie die Polizei erklärte. Die Schwester habe gehört, wie das Telefon auf den Boden fiel und einige Stimmen vernommen.

Maasarwes Leiche wurde etwa 50 Meter von einer Haltestelle entfernt gefunden, an der sie aus der Straßenbahn gestiegen war. Das Bild am Tatort wurde von Polizisten als "erschreckend" beschrieben.

Die Familie des Opfers hat sich auf den Weg nach Australien gemacht. "Wir können nicht glauben, dass so etwas in Australien passiert ist, wir denken es ist dort sehr sicher", sagte der Onkel der 21-Jährigen dem US-Fernsehsender ABC.