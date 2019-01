Im Osten Indiens werden seit fast drei Wochen 15 Kumpel in einem illegalen Bergwerk vermisst. Inzwischen gibt es für die Verunglückten kaum mehr Hoffnung.

Auch die Marinetaucher konnten die vermissten Bergleute nicht aufspüren © (c) APA/AFP/- (-)

Im Osten Indiens sinken die Hoffnungen, doch noch in einer Mine eingeschlossene Arbeiter lebendig zu finden. Auch bei der jüngsten Suche von Marinetauchern sei keiner der 15 vermissten Kumpel gefunden worden, teilten Behörden im Bundesstaat Meghalaya heute mit.

Die Männer wurden in dem illegalen Kohlebergwerk im Bezirk East Jaintia Hills eingeschlossen, als diese am 13. Dezember vom Wasser eines nahen Flusses überschwemmt wurde. Nach fast drei Wochen hätten selbst Angehörige der Arbeiter die Hoffnung aufgegeben und seien nach Hause gegangen, sagte ein Sprecher des Einsatzteams. "Aber wir hoffen, dass die Bergleute vielleicht eine Luftblase im Inneren gefunden und überlebt haben. Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen."

Das illegale Kohlebergwerk wurde am 13. Dezember 2018 überschwemmt Foto © (c) APA/AFP/National Disaster Response Force/HANDOUT (HANDOUT)

Mit der Ankunft von Marinetauchern und schwerem Gerät hatten die Retter am vergangenen Wochenende ihre Anstrengungen intensiviert, die Männer aufzuspüren. Gefunden hatten sie aber bisher nur drei Helme. Die Mine sei eigentlich zu eng für die Taucher, die an den Steinen am Rand ihre Anzüge beschädigen könnten, sagte der Sprecher. Deshalb gehe es darum, einen Teil des fast 50 Meter tiefen Wassers abzupumpen, um den Schacht zugänglich zu machen.

Ein Arbeiter, der der Überflutung knapp entkommen war, sagte lokalen Medien, es gebe "keine Chance, dass die eingeschlossenen Männer noch lebendig sind". Es ist nicht das erste Mal, dass Arbeiter im illegalen Bergbau in der Region in einer Mine eingeschlossen sind. Schon 2012 waren so mindestens 15 Kumpel im Bezirk South Garo Hills ums Leben gekommen. Ihre Leichen wurden nie geborgen.