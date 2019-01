Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Australiens Metropole Sydney hat das neue Jahr wieder mit einem spektakulären Feuerwerk begrüßt - mit einem kleinen Schönheitsfehler: Die Organisatoren haben sich im Jahr geirrt. Auf einen der Pfeiler der Hafenbrücke ließen sie während des Feuerwerks die Worte "Happy New Year 2018" erstrahlen. Fotos des Missgeschicks verbreiteten sich rasend schnell in den sozialen Medien.

Sie wurden begleitet von spöttischen Kommentaren. "In Sydney ist es immer noch 2018, ich gehe jetzt ins Bett", schrieb ein Twitter-Nutzer. Ein anderer tweetete: "Ach je, geht dieses schreckliche Jahr denn nie zu Ende!"

Die Organisatoren des viele Millionen Euro teuren Spektakels zeigten sich am Dienstag etwas zerknirscht über den Fehler, rieten aber dazu, die Sache nicht allzu ernst zu nehmen. "Natürlich hat uns das nicht gefallen", sagte Feuerwerks-Organisatorin Anna McInerny. "Aber wir haben darüber gelacht. Solche Dinge passieren eben, die Show geht weiter." Silvester: So feierte die Welt den Jahreswechsel Um 14 Uhr unserer Zeit konnten die Menschen im australischen Sydney bei einem atemberaubenden Feuerwerk das neue Jahr begrüßen. Laut Veranstaltern gingen 8,5 Tonnen Feuerwerk in die Luft, noch einmal 500 Kilo mehr als voriges Jahr. AP Zu Lichterregen erklang Musik der 2018 gestorbenen Soul-Sängerin Aretha Franklin. AP Ein paar Eindrücke zum Durchlicken AP AP Wunderschöne Bilder erreichen uns auch aus Hongkong. Dort brachte ein glitzerndes Feuerwerk den Hafen zum Erleuchten. AP AP AP Hunderttausende Menschen haben in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro das neue Jahr begrüßt. Zahlreiche Einheimische und Touristen verfolgten in der Nacht auf Dienstag am Stadtstrand Copacabana das 14-minütige, von Musik untermalte Feuerwerk. Von Flößen in der Atlantikbucht wurden mehrere Tonnen Raketen und Böller in den Nachthimmel geschossen. (c) APA/AFP/Riotur/FERNANDO MAIA (FERNANDO MAIA) Mehr als hunderttausend Menschen haben im Zentrum Londons mit einem riesigen Feuerwerk und zu den Glockenschlägen von Big Ben ins neue Jahr gefeiert. Bürgermeister Sadiq Khan widmete das Feuerwerk am Riesenrad London Eye an der Themse den EU-Bürgern, die in der britischen Hauptstadt leben. Mit acht Tonnen Pyrotechnik ist es den Veranstaltern zufolge das größte Europas. (c) AP (Kirsty Wigglesworth) Mit Feuerwerk und einer spektakulären Lichtershow am Triumphbogen haben Tausende in Paris das neue Jahr begrüßt. Der Jahreswechsel stand wegen der anhaltenden Terrorbedrohung unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Um auf den Boulevard zu kommen, mussten Besucher ihre Taschen vorzeigen und sich abtasten lassen. Glasflaschen oder Pyrotechnik waren verboten. Raketen und Böller sind in der "Stadt der Lichter" generell an Silvester nicht erlaubt (c) AP (Michel Euler) Am Silvesterabend waren in Paris rund 12.000 Polizisten im Einsatz. Hinzu kamen 6000 weitere Kräfte - darunter Feuerwehrleute und Ersthelfer. Im ganzen Land sorgen nach Angaben des Innenministeriums mehr als 147.000 Kräfte für Sicherheit. (c) APA/AFP/ALAIN JOCARD (ALAIN JOCARD) In Berlin begrüßten zugleich Hunderttausende Feierlustige bei der größten Silvesterparty Deutschlands mit einem gewaltigen Feuerwerk das neue Jahr. (c) AP (Michael Sohn) Die Festmeile erstreckt sich über zwei Kilometer vom Brandenburger Tor über die Straße des 17. Juni bis zur Siegessäule. (c) APA/AFP/DPA/MONIKA SKOLIMOWSKA (MONIKA SKOLIMOWSKA) Inzwischen haben auch die Menschen in Los Angeles das Jahr 2019 begrüßt. Als letztes begrüßen Menschen auf der zur Insel-Gruppe Amerikanisch-Samoa gehörenden Insel Tutuila das Jahr 2018. Dort feiern die Bewohner um 12.00 Uhr MEZ am Montag Happy New Year. Um 13.00 Uhr beginnt auf der Bakerinsel und der Howlandinsel das neue Jahr. Diese sind jedoch unbewohnt (c) APA/AFP/MARK RALSTON (MARK RALSTON) 1/14