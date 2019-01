Bei einer Messerattacke im zentralen Bahnhof der englischen Stadt Manchester sind am Montagabend drei Menschen verletzt worden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Polizisten am Tatort in der Victoria Station © Getty

Zwei Verletzte, eine Frau und ein Mann, seien mit Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Auch ein Polizeibeamter werde wegen einer Stichwunde an der Schulter behandelt, hieß es in einer Mitteilung. Ein Mann wurde festgenommen, wie die British Transport Police am Abend bestätigte.

Der Vorfall hatte sich in der Silvesternacht kurz nach 19 Uhr in der Victoria Station im Zentrum der Stadt ereignet. Der Bahnhof wurde Medienberichten zufolge gesperrt. Der Angriff hatte offenbar einen terroristischen Hintergrund. Nach Angaben britischer Medien soll der Angreifer mehrfach "Allah" gerufen haben.

Unter anderen wird der zufällig am Tatort anwesende BBC-Produzent Sam Clack zitiert, der entsprechende Ausrufe des Angreifers vernommen haben will. Er schildert, ein Polizist habe zunächst versucht, den Täter mit einem Teaser außer Gefecht zu setzen, habe den Mann aber verfehlt. Daraufhin habe ein anderer Polizist Pfefferspray eingesetzt. Mehrere Beamte hätten sich dann auf den mit einem langen Küchenmesser bewaffneten Angreifer gestürzt und diesen außer Gefecht gesetzt. Der Täter habe laut Clack gesagt: "Solange ihr andere Länder bombardiert, wird diese Sch... weiter passieren!".