Zypern Erneut Migranten aufgegriffen

© Jonathan Stutz - stock.adobe.com

Die zypriotische Polizei hat am Sonntag 37 Migranten aufgegriffen. Schlepper hätten sie zunächst mit einem Boot aus der Türkei in das unter türkischer Kontrolle stehende Nordzypern gebracht. Anschließend seien die Menschen über einen nicht gut überwachten Pfad nach Südzypern und damit auch in die EU gelangt, wie der Staatsrundfunk (RIK) unter Berufung auf Behörden der Inselrepublik meldete.

Die zypriotischen Behörden entdecken zurzeit fast täglich Migranten, die aus Syrien, der Türkei oder dem Libanon nach Zypern übersetzen. Die libanesische Küste liegt von Zypern aus rund 170 Kilometer entfernt, die türkische nur etwa 70 Kilometer.

Der zypriotische Präsident Nikos Anastasiades forderte bereits Hilfe von der EU. In der EU-Inselrepublik Zypern mit gut einer Million Einwohnern leben neben Zehntausenden legalen Ausländern auch rund 10.000 Migranten und Flüchtlinge, deren Status nicht geklärt ist. Das Aufnahmelager in Kokkinotrimithia westlich der Hauptstadt Nikosia ist zypriotischen Medien zufolge überfüllt.