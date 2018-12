Erdrutsch in Vietnam

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © APA/AFP/HOANG DINH NAM

Ein Erdrutsch hat mehrere Häuser in Vietnam unter sich begraben. Bei dem Unglück in der südöstlichen Provinz Khanh Hoa kamen in der Nacht auf Sonntag mindestens drei Menschen ums Leben, wie die Tageszeitung "Vnexpress" berichtete. Bei den Todesopfern handle es sich um zwei Frauen im Alter von 52 und 21 Jahren sowie ein elf Monate altes Mädchen.

Alle drei gehörten zu einer Familie. Drei weitere Angehörige wurden leicht verletzt. Ausgelöst wurde der Erdrutsch laut dem Bericht von heftigen Regenfällen in den vergangenen Tagen. Ein Tiefdruckgebiet über der Region soll demnach in der kommenden Woche mehr Regen bringen. Das erhöht auch die Gefahr weiterer Erdrutsche.