Touristenflaute vor den Pyramiden © (c) APA/AFP/MOHAMED EL-SHAHED

Nach dem tödlichen Anschlag auf einen Touristenbus nahe der Pyramiden in Gizeh stellt das britische Tourismusunternehmen Thomas Cook vorerst die Tagesausflüge nach Kairo vom Roten Meer aus ein. Ein Sprecher sagte am Samstag, die Sicherheitslage werde weiterhin beobachtet.

Die Explosion ereignete sich am Rand der ägyptischen Hauptstadt. Es war der erste Anschlag auf Touristen seit Juli 2017. Dabei kamen drei Urlauber aus Vietnam und ihr einheimischer Führer ums Leben. Es war der erste Anschlag auf Urlauber in Ägypten seit Juli 2017 und bedeutet für die Tourismusbranche des Landes einen neuen Rückschlag.

Es gebe drei vietnamesische und ein ägyptisches Todesopfer, erklärte die ägyptische Staatsanwaltschaft am Abend. Zunächst war von zwei getöteten vietnamesischen Urlaubern die Rede gewesen. Verletzt wurden den neuen Angaben zufolge elf Vietnamesen und der ägyptische Busfahrer. Neben drei Urlauber aus Vietnam kam auch und ihr einheimischer Führer ums Leben.

Die Zahl der Urlauber war nach dem Arabischen Frühling 2011 stark eingebrochen und steigt nur langsam wieder.

Wegen der wiederholten Angriffe wurden die Sicherheitsvorkehrungen an Touristenorten in Ägypten verstärkt. Die Vorkehrungen rund um die Pyramiden um Gizeh wurden allerdings wiederholt als nicht ausreichend kritisiert. Die südlich von Kairo gelegenen Pyramiden sind das einzige der sieben Weltwunder, das noch existiert. Sie gehören zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Ägyptens.

Zuletzt hatte sich der Tourismus in Ägypten erholt. Nach 5,3 Millionen Besuchern im Jahr 2016 kamen 2017 8,2 Millionen Besucher ins Land. Damit ist Ägypten aber noch weit von den fast 15 Millionen Touristen im Jahr 2010 entfernt. Laut österreichischen Reiseveranstaltern sind Reisen nach Ägypten bei Österreichern wieder verstärkt gefragt. Per Ende August hatten die Vorausbuchungen für den Winter einen Zuwachs von 70 Prozent gezeigt.

Seitens des österreichischen Außenministeriums wird bei Reisen nach Ägypten, einschließlich der Touristengebiete am Roten Meer, generell zu Vorsicht geraten. Trotz erhöhter Sicherheitsmaßnahmen bestehe im ganzen Land ein allgemeines Sicherheitsrisiko von terroristischen und anderen Angriffen. Eine partielle Reisewarnung gilt für den Nordsinai und die Saharagebiete sowie an den Grenzen zu Libyen und zum Sudan.

Ägyptische Sicherheitskräfte töteten nach dem Anschlag auf den Touristenbus am Samstag 40 mutmaßliche Extremisten. Allein bei Razzien in Gizeh kamen nach Angaben des Innenministeriums 30 Menschen ums Leben. Die Sicherheitskräfte warfen "terroristischen Elementen" dort vor, Anschläge auf staatliche Einrichtungen und die Tourismusbranche zu planen. Das Innenministerium ließ jedoch offen, ob es eine direkte Verbindung zu dem Anschlag auf den Touristenbus gibt.

Weitere zehn mutmaßliche Aufständische wurden einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur MENA zufolge bei einer Schießerei im Norden der Sinai-Halbinsel getötet. Dort gehen die Sicherheitskräfte gegen Aufständische der Extremistenmiliz Islamischer Staat vor. Das Innenministerium äußerte sich nicht dazu, ob auch Angehörige der Sicherheitskräfte verletzt oder getötet wurden.

Papst Franziskus hat den Anschlag auf einen Reisebus in Ägypten unterdessen als "sinnlosen und brutalen Akt" verurteilt. In einem Telegramm an Präsident Abdel Fattah al-Sisi sicherte er den Opfern und ihren Familien sein Gebet zu. Er vertraue darauf, dass sich alle dafür einsetzten, Gewalt durch Solidarität und Frieden zu überwinden, heißt es laut Kathpress in dem am Samstag vom Vatikan veröffentlichten Schreiben.