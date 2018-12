Satz als Hilferuf"Ist Luisa hier?" soll bedrängten Frauen aus Notsituationen helfen

Beinahe jede Frau kam schon einmal in eine Situation in der sie sich bedrängt fühlte. Die deutsche Aktion "Ist Luisa hier?" soll ihnen helfen.

© vchalup - stock.adobe.com

Das Date wird zu aufdringlich? In Deutschland können sich Frauen nun mit dem Satz "Ist Luisa hier?" helfen. In Lokalen, die an der Aktion teilnehmen, wird das Personal für diese Fälle geschult, um der betreffenden Dame aus ihrer misslichen Lage zu helfen. Der Herr wird zum Beispiel aufgefordert, das Lokal zu verlassen oder der Betroffenen wird ein Taxi bestellt.

Mit gutem Beispiel geht in Österreich Vorarlberg voran. Hier lautet der Satz allerdings "Ist Lotta da?".