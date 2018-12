Philippinen Vulkan Mayon speit Asche

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) AP (Dan Amaranto)

Der aktivste Vulkan der Philippinen, Mayon, hat gleich zweimal am Donnerstag Asche gespien und damit Experten alarmiert. Mit plötzlichen Explosionen, Ascheregen und Lava-Austritt müsse gerechnet werden, warnte das philippinische Institut für Vulkanologie und Seismologie Phivolcs am Donnerstag.

Gefahrenzone im Sechs-Kilometer-Radius

Einer der Ausbrüche in der Früh habe eine Asche-Säule über 600 Meter in den Himmel gespien. Ein vulkanisches Beben sowie ein helles Glühen am Krater seien 24 Stunden vor den Explosionen beobachtet worden, teilte die Behörde mit. Die im März festgesetzte zweitniedrigste Warnstufe blieb unverändert. Der Vulkan befindet sich laut der Behörde weiter in "einem gemäßigten Zustand der Unruhe", nachdem er Mitte Jänner ausgebrochen war und mehr als 80.000 Einwohner gezwungen hatte, die Gegend zu verlassen.

Die Gefahrenzone im Sechs-Kilometer-Radius sowie eine um einen weiteren Kilometer ausgeweitete Zone in einigen Bereichen um den Vulkan müsse dringend beachtet werden. Bewohnern nahe dem bedrohten Areal riet die Behörde, Sicherheitsvorkehrungen gegen Geröllhagel, Ascheregen oder Glutströme zu treffen. Der 2.463 Meter hohe Mayon in der Provinz Albay liegt rund 330 Kilometer von der Hauptstadt Manila entfernt und ist auch für seine perfekte Kraterform bekannt. Seit 1616 brach er rund 50 Mal aus.