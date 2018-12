Facebook

Viele Schäden nach dem Vulkanausbruch und den folgenden Beben © (c) APA/AFP/GIOVANNI ISOLINO (GIOVANNI ISOLINO)

Nach dem Ausbruch des Vulkans Ätna ist es auch in der Nacht auf Donnerstag im Raum der sizilianischen Stadt Catania zu mehreren Erdstößen gekommen. Es handelte sich jedoch um leichtere Erdbeben. Das stärkste Beben, das am Donnerstag um 7.15 Uhr registriert wurde, hatte eine Stärke von 2,7 auf der Richterskala, berichtete das italienische Institut für Geologie und Vulkanologie (INGV).

28 Leichtverletzte und 370 Obdachlose ist die Bilanz einer Reihe von Erdstößen, die Sizilien über Weihnachten erschüttert haben. Am heftigsten war ein Beben der Stärke 4,8 in der Nacht auf Mittwoch. Zahlreiche Gebäude wurden schwerbeschädigt. 1.600 Aufforderungen nach einer Prüfung der Stabilität der Gebäude trafen beim Zivilschutz ein. Die Obdachlosen wurden in Hotels, sowie in Sporthallen und Schulen untergebracht.

Erdbeben auf Sizilien: Verletzte nach Ätna-Ausbruch Viele verängstigte Bewohner liefen in den Gemeinden rund um den Vulkan auf die Straßen. Zu den Verletzten zählte auch ein 80-Jähriger, der aus seinem schwerbeschädigten Haus geborgen werden musste. AFP Mindestens vier Menschen wurden durch herabfallende Trümmer verletzt. Das Epizentrum des stärksten Erdstoßes von 4.8 auf der Richterskala wurde um 3.19 Uhr in der Provinz Catania gemeldet. AFP Seit Montag in der Früh erschütterten Hunderte leichtere und teils stärkere Beben die Region. Durch die Eruption des Ätna habe sich am Vulkan ein zwei Kilometer langer Spalt aufgetan, aus dem sich Lava ergoss, erklärte das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV). AFP Der 3.300 Meter hohe Ätna ist der größte aktive Vulkan Europas. Zuletzt war er im Frühjahr 2017 ausgebrochen. Auch der Vulkan Stromboli auf den Äolischen Inseln nahe Sizilien stößt derzeit Lava aus. Experten sehen einen Zusammenhang bei der Aktivität beider Vulkane. AFP Mehr Bilder! AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP 1/24

Inzwischen kommt der Ätna nicht zur Ruhe. Über der Spitze des Vulkans war am Donnerstag eine schwarze Aschewolke zu sehen. Die Lava-Eruption war jedoch geringer als in den vergangenen Tagen, stellten die Experten fest. Auf dem Flughafen von Catania gab es zunächst keine Einschränkungen.

Innenminister Matteo Salvini plant am Donnerstag einen Besuch in den vom Erdbeben betroffenen Gemeinden. Senatspräsidentin Maria Elisabetta Alberti Casellati forderte einen Sonderplan für italienische Gemeinden, die sich in erdbebengefährdeten Gebieten befinden. "Man darf nicht zulassen, dass weitere Tote beklagt werden", sagte Casellati.

Ätna: Bilder vom Vulkanausbruch Seit Montag in der Früh erschütterten Hunderte leichtere und teils stärkere Beben die Region rund um den Ätna. AFP Durch die Eruption des Ätna habe sich am Vulkan ein zwei Kilometer langer Spalt aufgetan, aus dem sich Lava ergoss, erklärte das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) am Dienstag. AFP In der Gemeinde Zafferana Etnea ging Ascheregen nieder. AFP Mehr Bilder! AFP AFP (c) AP (Orietta Scardino) (c) AP (Salvatore Allegra) (c) AP (Salvatore Allegra) (c) AP (Orietta Scardino) 1/9