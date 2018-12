Streit um Frau Mehrere Verletzte durch Pfefferspray in Nachtklub

Mit Pfefferspray hat ein Mann in einem Nachtklub in Bayern mehrere Menschen verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © David Bauer

Wie die Polizei in Straubing mitteilte, geriet er in der Nacht auf Mittwoch in Passau wegen einer Frau in Streit mit einem Kontrahenten. Im Verlauf der Auseinandersetzung setzte er das Spray ein.

Etwa 200 Gäste verließen daraufhin den Klub. Acht von ihnen klagten über Augenreizungen und Atemprobleme. Drei Menschen wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Beschuldigte wurde festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Anfang Dezember löste versprühter Pfefferspray in einer Diskothek in Ancona in Italien eine Massenpanik aus. Sechs Menschen starben.