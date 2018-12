In Köln ist ein 63 Meter langes Partyschiff in seinem Winterquartier gesunken.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Verkeilt und vollgelaufen: Partyschiff sank im Winterquartier © (c) APA/Feuerwehr Köln

Im Kölner Hafen Niehl ist ein Partyschiff in seinem Winterquartier gesunken. Das 63 Meter lange Schiff hatte sich nach Angaben der Feuerwehr vermutlich bei steigendem Rheinwasser unter der Oberkante der Kaimauer verklemmt.

In Köln ist ein 63 Meter langes Partyschiff in seinem Winterquartier gesunken Foto © (c) APA/Feuerwehr Köln