© (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

Das Polizeipräsidium Unterfranken hat laut "Focus" um 17 Uhr die Mitteilung erhalten, dass eine Person in einem Wohnblock in Erlenbach am Main angeschossen worden sei. Als Streifenwagen am Einsatzort ankamen, habe der 41-Jährige bereits vor dem Mehrfamilienhaus gelegen, in dem er selbst wohnt. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht und operiert, er schwebt nicht in Lebensgefahr. Die Polizei umstellte zwar das Gebäude, der 28-jährigen Bekannten des Opfers war jedoch bereits geflohen.

Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus. Laut Zeugen habe es vor dem Schuss einen heftigen Streit im Treppenhaus gegeben. Anwohner hätten den Täter schon zuvor im Mehrfamilienhaus gesehen und gekannt, hieß es von der Polizei.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat eine Großfahndung nach dem mutmaßlichen Täter ausgelöst. Er soll 178 Zentimeter groß und schlank sein, habe dunkle kurze Haare und trage schwarze Jacke und Hose. Zeugen sollen den Notruf wählen und nicht selber aktiv werden - der Mann könnte noch bewaffnet sein.

Die Polizei schreibt dazu: "Hinweise auf ein Fluchtfahrzeug liegen bislang nicht vor. Wer den Mann möglicherweise auf der Flucht beobachtet hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich über Notruf 110 zu melden. Es ist möglich, dass der Tatverdächtige nach wie vor bewaffnet ist. Bei Antreffen der Person sollten daher mögliche Zeugen nicht selbst handeln, sondern stattdessen unverzüglich den Notruf wählen."