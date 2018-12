Facebook

Mehr als 280 Menschen sind bei einem furchtbaren Tsunami in Indonesien ums Leben gekommen. Doch in all dem Leid ist ein Wunder geschehen. Wie mehrere Medien berichten, konnte ein fünfjähriger Bub aus einem Autowrack gerettet werden - zwölf Stunden nach der Katastrophe.

Reeza Herasbudi sah den von einem Baum zerquetschten Wagen. Er hörte den Buben schreien. Der Mann eilte zu dem Kind und befreite es aus dem Wrack. Herasbudi stellte ein Video der Rettung online.

INDONESIA TSUNAMI: A 5-year-old boy was rescued alive from a car wreck in Java after a tsunami ravaged the region last weekend https://t.co/YJhsQZ1qyN



(Video: reezaherasbudi/Instagram) pic.twitter.com/xc8NxVPL6d — Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 24. Dezember 2018

Der Tsunami war am Samstagabend nach einem Vulkanausbruch ohne Vorwarnung über Küstenregionen und Touristenstrände an der Meerenge von Sunda hereingebrochen. Die Flutwellen trafen im Süden der Insel Sumatra und im Westen der Insel Java an Land. Hunderte Gebäude wurden zerstört.

Ausgelöst wurden die bis zu 90 Zentimeter hohen Wellen durch einen unterseeischen Erdrutsch nach einer Vulkaneruption auf der kleinen Insel Anak Krakatoa zwischen Java und Sumatra. Der Experte Richard Teeuw von der Universität Portsmouth warnte, es gebe eine "hohe" Wahrscheinlichkeit für weitere Tsunamis, solange die derzeitige Aktivität des Vulkans anhalte. Denn diese könne zu weiteren Erdrutschen unter Wasser führen.

Indonesien wird immer wieder von katastrophalen Tsunami-Flutwellen heimgesucht. Diese entstehen in der Regel durch Erdbeben unter dem Meeresboden. Dass sie durch Vulkanausbrüche und Erdrutsche ausgelöst werden, ist eher selten. Indonesien: Horror-Tsunami Das Ausmaß der Zerstörung ist enorm (c) AP (Rifki) Die Flutwelle richtete vor allem in der Stadt Palu Schaden an (c) AP (Dede Budiyarto) Die Folgen der Katastrophe werden erst nach und nach deutlich (c) APA/AFP/MUHAMMAD RIFKI (MUHAMMAD RIFKI) Fassungslos versuchen die Menschen, einen Überblick zu bekommen (c) APA/AFP/OLA GONDRONK (OLA GONDRONK) Die Rettungsmaßnahmen sind im Gang. Jeder, der kann, versucht zu helfen (c) APA/AFP/MUHAMMAD RIFKI (MUHAMMAD RIFKI) Viele haben alles verloren (c) AP (Rifki) In Küstennähe wurde alles zerstört (c) APA/AFP/OLA GONDRONK (OLA GONDRONK) Die Verletzten wurden in Notunterkünfte gebracht AP 1/8