Bei einer heftigen Explosion in einem Restaurant in Japan sind 42 Menschen verletzt worden.

Von dem Restaurant blieb nicht viel über © AP

Die gewaltige Explosion in einem Lokal, bei der am Sonntag in der japanischen Stadt Sapporo 42 Menschen verletzt wurden, ist vermutlich auf ein Gasleck zurückzuführen. Wie japanische Medien am Montag unter Berufung auf die Behörden berichteten, wurden die Holzgebäude, in denen sich außer dem Lokal im traditionellen Izakaya-Stil ein Büro und eine Klinik befanden, zerstört.

Eines der Opfer wurde mit den Worten zitiert, die Gäste des Izakaya-Lokals hätten sich ins Freie gerettet, indem sie die dünnen Außenwände des Holzgebäudes eintraten. Durch die Wucht der Detonation und des folgenden Brands zerbarsten Fensterscheiben benachbarter Wohnhäuser und Restaurants, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo. Holztrümmer seien Dutzende Meter geflogen. Viele Anrainer hätten zuerst gedacht, dass es sich um ein Erdbeben handelte. Vor dem Izakaya-Lokal und dem Büro befanden sich angeblich mehrere Propangas-Flaschen.

Explosion : Restaurant ging in Flammen auf Tote habe es bei der Detonation in der nordjapanischen Stadt Sapporo am Sonntag nicht gegeben, sagte ein Polizeivertreter der Nachrichtenagentur AFP. (c) AP Bilder vom Unglücksort zeigten Flammen und dichte Rauchwolken. (c) AP Die Feuerwehr brauchte Medienberichten zufolge Stunden, um das Feuer zu löschen. Das Restaurant und angrenzende Gebäude wurden demnach schwer beschädigt. Die Unglücksursache war zunächst unklar. (c) AP (Masanori Takei) Ein Augenzeuge soll angegeben haben, nach der Explosion Gasgeruch wahrgenommen zu haben. (c) AP (Masanori Takei) Die Nachrichtenagentur Jiji Press berichtete, ein Mensch habe schwere Verbrennungen im Gesicht erlitten. Lebensgefährlich verletzt wurde demnach aber niemand. Auch mehrere Kinder sollen bei der Explosion verletzt worden sein. (c) AP AFP AFP AFP AFP AFP 1/10