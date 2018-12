Facebook

Von dem Restaurant blieb nicht viel über © AP

Tote habe es bei der Detonation in der nordjapanischen Stadt Sapporo am Sonntag nicht gegeben, sagte ein Polizeivertreter der Nachrichtenagentur AFP. Bilder vom Unglücksort zeigten Flammen und dichte Rauchwolken.

Die Feuerwehr brauchte Medienberichten zufolge Stunden, um das Feuer zu löschen. Das Restaurant und angrenzende Gebäude wurden demnach schwer beschädigt. Die Unglücksursache war zunächst unklar. Ein Augenzeuge soll angegeben haben, nach der Explosion Gasgeruch wahrgenommen zu haben.

Die Nachrichtenagentur Jiji Press berichtete, ein Mensch habe schwere Verbrennungen im Gesicht erlitten. Lebensgefährlich verletzt wurde demnach aber niemand. Auch mehrere Kinder sollen bei der Explosion verletzt worden sein.

