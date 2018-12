Facebook

Gesundheitsministerin Giulia Grillo ist empört © (c) AP (Alessandro Di Meo)

Eine Inspektion in mehr als 200 italienischen Schulkantinen hat in zwei krassen Fällen Rattenkot in der Küche und Insekten im Panino zu Tage befördert. Von 224 landesweit untersuchten Schulküchen habe mehr als ein Drittel gegen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften verstoßen, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit.

Die Polizei schloss demnach sieben Kantinen wegen schwerwiegender Mängel und erstattete gegen 14 Personen Anzeige. Außerdem verhängte sie Strafen im Ausmaß von 576.000 Euro und beschlagnahmte mehr als zwei Tonnen Lebensmittel.

Wut über Skandal

Zu den Verstößen gehörte unter anderem, dass Verfallsdaten von Lebensmitteln bereits abgelaufen waren oder diese nicht fachgerecht gelagert wurden. Die Insekten im Brot fanden Inspektoren in einer Schule in der süditalienischen Stadt Lecce. Auf "weit verbreitete" Exkremente von Ungeziefer und Ratten stießen sie in Rom in einer Kantine, die das Essen für zwei Volksschulen und eine Mittelschule zubereitete.

Gesundheitsministerin Giulia Grillo reagierte empört: "Als Mutter und Ministerin bin ich wütend bei dem Gedanken, dass Exkremente, Schimmel oder Lebensmittel zweifelhafter Herkunft unseren Kindern serviert werden könnten."