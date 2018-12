Facebook

Straßburg im Ausnahmezustand © (c) APA/AFP/PATRICK HERTZOG

Während einer Sondersendung zum Tod des mutmaßlichen Straßburg-Attentäters Cherif Chekatt ist es beim französischen Fernsehsender BFMTV zu einer makaberen Panne gekommen: Etwa eine Minute lang ertönte am späten Donnerstagabend Bob Marleys "I Shot the Sheriff" über den Kanal. Chekatt war kurz zuvor von Polizisten in Straßburg erschossen worden.

Nachdem sich zahlreiche Zuschauer in den sozialen Netzwerken empört geäußert hatten, entschuldigte sich BFMTV am Freitag auf seiner Website und in TV-Einblendungen. Der Sender erklärte, es sei während der Live-Sendung zu einer technischen Störung gekommen. Auslöser des Zwischenfalls war demnach ein "Bedienungsfehler" durch die zuständigen Tontechniker.

"Wir entschuldigen uns bei unseren Zuschauern für diesen Vorfall, der selbstverständlich nicht von uns beabsichtigt war", schrieb der Fernsehsender. BFMTV kündigte Untersuchungen an, um den Vorfall vollständig aufzuklären.

Bob Marley - I Shot The Sheriff Bob Marley - I Shot The Sheriff

Vierter Toter ist italienischer Journalist

Das vierte Todesopfer des Angriffs auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt ist ein italienischer Radiojournalist. Dies bestätigte das italienische Außenministerium am Freitagabend. Premierminister Giuseppe Conte kondolierte der Familie von Antonio M., der am Freitag seinen Verletzungen erlegen war.

Der Zustand des 29-jährigen Süditalieners, der seit Jahren im norditalienischen Trentino lebte, war von Anfang an von den Ärzten als hoffnungslos bewertet worden, berichteten italienische Medien. Die Kugel hatte ihn an der Schädelbasis nahe der Wirbelsäule getroffen. Angeblich wegen deren schwierigen Position in der Nähe des Rückenmarks habe der Journalist nicht operiert werden können, hieß es demnach.

M. hielt sich seit einigen Tagen in Straßburg auf, um über die Sitzung des Europäischen Parlaments zu berichten. Er war für ein Netzwerk von Universitäts-Internetradios tätig, die die Sitzungen des EU-Parlaments übertragen.

Am Dienstagabend war der Journalist mit zwei italienischen Kolleginnen unweit des Weihnachtsmarkts unterwegs gewesen, als der Hauptverdächtige Cherif Chekatt einen Anschlag verübte. Eine Kugel aus der automatischen Pistole des mutmaßlichen Attentäters traf M. am Kopf, die beiden Frauen konnten entkommen.