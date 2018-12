In der türkischen Hauptstadt Ankara ist am frühen Morgen ein Hochgeschwindigkeitszug entgleist.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Twitter/Konya

Bei einem schweren Zugsunglück in der türkischen Hauptstadt Ankara sind mindestens vier Menschen getötet und 43 verletzt worden. Das sagte der Gouverneur der Provinz Ankara, Vasip Sahin, Donnerstagfrüh vor Fernsehkameras. Dem Gouverneur zufolge entgleiste der Zug, weil er mit einer Lokomotive zusammengestoßen war, die auf denselben Gleisen fuhr.

Teile des Zuges krachten daraufhin - wie Fotos vom Unfallort zeigten - in eine Überführung. Die Konstruktion, die offenbar aus Metall bestand, brach teilweise auf zwei Waggons herunter. Bilder zeigten zwei umgestürzte Wagen, einer davon quer zu den Gleisen und die ebenfalls von den Gleisen abgekommene schwere Zugmaschine. Der Unfallort liegt nahe der Station Marsandiz, die keine belebte Großstadt-Station ist. Ersten Informationen und Bildern zufolge liegt dort unter anderem eine Anlage zur Wartung von Zügen.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar dileriz.#YHT#Ankara#Konya pic.twitter.com/cBNP7kJnBC — Konya İl Müftülüğü (@KonyaMuftulugu) 13. Dezember 2018

Wie schnell der Zug unterwegs war, blieb zunächst unklar. Auch wieso gleichzeitig zwei Züge auf denselben Gleisen fahren durften, konnten die Behörden noch nicht beantworten. Der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge hat die Staatsanwaltschaft in Ankara eine Untersuchung eingeleitet.

Zugsunglücke sind in der Türkei keine Seltenheit. Erst im Juli waren bei einem schweren Unfall in der Nordwesttürkei mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 300 Menschen mussten verletzt in Krankenhäuser gebracht werden. Der Zug mit 362 Reisenden an Bord war entgleist, nachdem Regenfälle das Gleisbett weggespült hatten.

Die Türkei will Medienberichten zufolge ihr Hochgeschwindigkeits-Bahnnetz modernisieren und hofft dabei auch auf Investitionen aus Deutschland.

GOVERNOR: 4 KILLED, 43 INJURED IN TURKISH TRAIN CRASH IN ANKARA#Turkey pic.twitter.com/aTM8PI8Jt7 — Press TV (@PressTV) 13. Dezember 2018

Der Zug war auf dem Weg von Ankara in die zentraltürkische Stadt Konya. Der Unfall ereignete sich in der Früh im Westen der türkischen Hauptstadt in oder nahe der Station Marsandiz am Stadtrand.

Üst geçidin bir kısmı iki vagonun üstüne göçerken bazı vagonlar da devrildi



Ankara-Konya seferini yapan YHT üst geçide çarptı https://t.co/DWG5vzvHd0 pic.twitter.com/hsyIX4zl9L — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 13. Dezember 2018