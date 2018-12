Der Weihnachtsmarkt von Straßburg gilt als einer der ältesten, schönsten und größten in ganz Europa. Er fand zum ersten Mal im Jahr 1570 unter dem Namen "Christkindelsmärik" statt. Mehr als 300 Stände locken Abertausende Besucher an. Die historische Altstadt ist festlich geschmückt, tausende Lichter sorgen für eine unglaubliche Atmosphäre. Der Weihnachtsmarkt findet auf der so genannten großen Insel („Grande île de Strasbourg“) statt, einem Viertel, das mit seinem prächtigen Münster bereits in das Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen wurde. Zentrum des Marktes ist der Place Kléber, auf dem auch der "Grand Sapin" steht – der riesige Christbaum.