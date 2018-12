Schwanger wider willen?Pfizer ruft Antibabypille zurück

Facebook

Wegen falsch bedruckter Tablettenverpackungen werden mehrere Chargen einer Antibabypille in Deutschland zurückgerufen. Es drohen Anwendungsfehler und ungewollte Schwangerschaften. In Österreich ist das Medikament laut Pfizer nicht am Markt.

Frauen, die zwischen 27. November und 3. Dezember das Verhütungsmittel "Trigoa" aus den betroffenen Chargen X34106, X51153 und W98332 erhalten haben, sollen das Medikament über Apotheken zurückgeben, teilte das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) am Freitag mit. Bei diesen Chargen ist die Einnahmereihenfolge auf den sogenannten Blistern falsch ausgewiesen.

"Durch daraus möglicherweise resultierende Anwendungsfehler des Arzneimittels ist das Risiko einer unerwünschten Schwangerschaft gegeben", warnt das Lageso als Aufsichtsbehörde des in Berlin ansässigen Herstellers. Die Dragees in der Packung sind unterschiedlich dosiert, deshalb ist die korrekte Reihenfolge bei der Einnahme wichtig.