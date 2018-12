''Fühle mich diskriminiert''Niederländer scheiterte mit Antrag auf Verjüngung

Facebook

Emile Ratelband ©

Ein Gericht in Arnhem lehnte den Antrag des Motivationstrainers am Montag ab. "Herr Ratelband darf sich gerne 20 Jahre jünger als sein wahres Alter fühlen und sich so verhalten", erklärten die Richter.

Aber sein Geburtsdatum dürfe nicht einfach vom 11. März 1949 auf den 11. März 1969 verlegt werden. "Sein Geburtstagsdatum zu ändern, würde bedeuten, 20 Jahre in den standesamtlichen Registern auszulöschen", erklärten die Richter. "Das hätte unerwünschte rechtliche und gesellschaftliche Folgen."

Für bessere Chancen bei Arbeit und in der Liebe

Der alleinstehende Familienvater hatte sich von der Änderung größere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und in der Liebe erhofft. "Ich bin ein junger Gott, ich kann alle Mädels haben, die ich nur will - aber nicht, nachdem ich ihnen gesagt habe, dass ich 69 bin", sagte er im November. Er fühle sich durch sein Alter "misshandelt, benachteiligt und diskriminiert". Sein Arzt stufe sein biologisches Alter auf 40 bis 45 Jahre ein.



Ein Niederländer wollte sich offiziell um 20 Jahre verjüngen lassen. Wäre das auch Ihr Wunsch oder sind Sie mit Ihrem Alter zufrieden? Ein 69 Jahre alter Holländer war mit seinem Alter offenbar ganz und gar nicht zufrieden. Er fühlte sich wesentlich jünger und wollte sein Geburtsjahr offiziell um 20 Jahre vordatieren lassen. Gemein: Ein Gericht in Holland befand, dass dies nicht zulässig sei. Ich bin zufrieden, akzeptiere mein Alter und würde nie auf einen derartigen Blödsinn kommen. Forever Young! Ich verstehe ihn vollkommen und würde das in seinem Alter ebenfalls machen lassen. Dann wäre ich noch nicht einmal geboren. Lassen Sie uns in 50 Jahren nochmal darüber reden.