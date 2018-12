Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vom Reisebus blieb nicht viel übrig © (c) Dennis Altenhofen/Wiesbaden112 (Dennis Altenhofen/Wiesbaden112)

50 Kilometer vor seinem Ziel in Frankfurt am Main hat ein Flixbus, der aus Amsterdam unterwegs war, in der Nacht auf Montag Feuer gefangen. Der Unfall geschah auf der A3 bei Idstein in Hessen. Das Feuer war im Heck ausgebrochen und fraß sich bis zum Motorraum durch. Alle 48 Menschen an Bord - Fahrer und Passagiere - konnten sich retten. Der Schaden beträgt rund 200.000 Euro.

Während der Bergungsarbeiten musste die Autobahn in der Nacht zweitweise komplett gesperrt werden. Im Stau kam es dann auch noch zu zwei Folgeunfällen.