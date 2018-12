An eine Lederwarenfabrik nahe Vicenza kam neben Leder aus Brasilien versehentlich auch ein ganz anderes Paket an: Kokain im Marktwert von rund 80 Millionen Euro.

Kokainladung wurde vertauscht vermuten Ermittler © (c) Pavel Chernobrivets - stock.adobe.com

Eigentlich sollte eine Ladung aus Brasilien in eine Lederwarenfabrik geliefert werden. Die kam auch an. Mit ihr hat aber ein norditalienischer Unternehmer auch rund 700 Kilo Kokain mit einem Marktwert von etwa 80 Millionen Euro erhalten. Die Ladung traf in seiner Lederwarenfabrik nahe der Stadt Vicenza ein.

Der Unternehmer entdeckte das verpackte Kokain unter dem Leder und alarmierte die Polizei, berichteten italienische Medien am Sonntag.

Laut den Ermittlern ist bei der Firma eine Ladung eingetroffen, die nicht für sie bestimmt war. Das Leder, das der Unternehmer geliefert bekam, war nicht von dem von ihm bestellten Typ. Die Kriminalisten vermuteten, dass ein Container versehentlich vertauscht wurde und verdächtigen einen Drogendealerring um die süditalienische Ndrangheta hinter dem Kokainfund.