Im Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Freiburg hat die Polizei einen neunten Tatverdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 18 Jahre alten Mann aus Syrien, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag.

Körperspuren von ihm seien nach der Tat an der Kleidung des Opfers gefunden worden. Der Mann wurde am Donnerstagabend in einer Flüchtlingsunterkunft bei Freiburg festgenommen. Mitte Oktober war eine 18-Jährige in Freiburg nach einem Discobesuch von mehreren Männern vergewaltigt worden. Es kam zu Demonstrationen in Freiburg, aber auch zu Gegendemonstrationen, um vor einer Instrumentalisierung des Verbrechens zu warnen.

Bei den acht anderen Verdächtigen handelt es sich ebenfalls um Syrer im Alter von 19 Jahren bis 29 Jahren und einen 25 Jahre alten Deutschen.