Touristen-Attraktion"Fearless Girl" versetzt: New Yorker Bullenstatue nun allein

Die Statue "Fearless Girl" mit dem Bullen im Hintergrund © AP

Nachdem sie eineinhalb Jahre von einem kleinen Mädchen aus Bronze angestarrt wurde, ist die berühmte Bullenstatue an der New Yorker Wall Street wieder alleine an ihrem Platz. Die Statue "Fearless Girl" (Furchtloses Mädchen) werde an eine andere Stelle vor der New Yorker Börse umgesetzt, teilte die Investmentfirma mit.

Die Firma ließ die Statue vergangenen Jahr anlässlich des internationalen Weltfrauentags aufstellen. Das kleine Mädchen aus Bronze, das wehendes Kleid und Pferdeschwanz trägt, die Hände in die Hüften stützt und dem Bullen in die Augen blickt, ist längst zu einer ähnlich beliebten Touristen-Attraktion wie der 1989 errichtete Bulle geworden.

''Fearless Girl'': Ein Mädchen stellt sich dem Bullen entgegen Diese Bronze-Skulptur hat Millionen Frauen inspiriert: Ein kleines Mädchen, das sich dem New Yorker Bullen - dem Symbol für den ungezügelten Kapitalismus - entgegenstellt, war der Aufreger schlechthin. Die Skulptur wird bis Jahresende vor der New Yorker Börse aufgestellt. Anstelle des Bronze-Mädchens können nun Touristen fotografiert werden. Aufgestellt wurde die Statue des Fearless Girl anlässlich des Internationalen Frauentages in der Nacht vom 7. auf den 8. März 2017. So sieht die Skulptur der amerikanischen Bildhauerin Kristen Visbalaus aus. Während die Statue des Bullen Kraft, Stärke und Macht symbolisch zum Ausdruck bringe, glaubten die Organisatoren des Projektes, in der Statue des Mädchens die personifizierte Unerschrockenheit und Zuversicht zu erkennen. Sie wollten damit zum Ausdruck bringen, dass der Anteil an Frauen in Führungspositionen noch immer sehr gering ist. Das "Fearless Girl" wurde aber viel mehr - eine Skulptur mit hoher Symbolkraft. 1/7

Hunderte Menschen posierten täglich mit den beiden Statuen für Fotos. An der Stelle, wo das Mädchen stand, erinnert nun nur noch eine Plakette daran. Fußstapfen darauf laden Besucher dazu ein, sich an die Stelle des Mädchens zu stellen und den Bullen anzustarren.