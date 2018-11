Facebook

Ein Gerichtsurteil sorgt derzeit in Griechenland für Wirbel: Eine 53-Jährige wurde laut einem Bericht der New York Times zu zehn Jahren Haft verurteilt. Sie hatte für eine Bewerbung vor rund 18 Jahren ihr Volksschulzeugnis gefälscht.

Statt der angegebenen sechs Jahre hatte die Frau die Schule nur fünf Jahre lang besucht. Für den Pflichtschulabschluss sind jedoch sechs Jahre nötig. Diesen muss man vorweisen, um in Griechenland im öffentlichen Dienst arbeiten zu können. 2014 war man der Frau, die zuvor 18 Jahre als Reiningungskraft in einem staatlichen Kindergarten gearbeitet hatte, durch Zufall auf die Schliche gekommen.

In einem ersten Urteil sei die Frau gar zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden, heißt es in dem Bericht weiter. In einem Berufungsverfahren wurde die Strafe auf zehn Jahre minimiert. Kürzlich hat die 53-Jährige ihre Haftstrafe angetreten.

Die Entscheidung sei unmenschlich, hieß es von der griechischen Liga für Menschenrechte. Eine Online-Petition für die Freilassung der Frau wurde gestartet.

Der Oberste Gerichtshof will das Urteil des Landesgerichtes in diesen Tagen erneut prüfen.