Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) AP (ALEXANDER MERKUSHEV)

Das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF hat am Dienstag zu Spenden für fast eine Million von Winterkälte bedrohte Kinder im Mittleren Osten und Nordafrika aufgerufen. Laut UNICEF Österreich fehlen 33 Millionen Dollar (rund 29 Millionen Euro), um lebensrettende Winterhilfe für Kinder zu leisten. Die Kälte könne Bildung und Gesundheit der Kinder schaden und sogar den Tod für sie bedeuten.

"Jahre des Konflikts, der Vertreibung und der Arbeitslosigkeit haben die finanziellen Ressourcen der Familien auf fast Null reduziert. Im Winter warm zu bleiben ist einfach unerschwinglich geworden", berichtete Geert Cappelaere, UNICEF-Regionaldirektor für den Mittleren Osten und Nordafrika, in einer Aussendung. "Mit unzureichender Nahrung und mangelnder Gesundheitsversorgung sind die Kinder schwach geworden und anfällig für Unterkühlung und gefährliche Atemwegserkrankungen. Ohne Hilfe, um sie vor dem eisigen Wetter zu schützen, werden diese Kinder wahrscheinlich schrecklichen Konsequenzen ausgesetzt sein."

Spendenkonto UNICEF Österreich AT466000000001516500 Stichwort: Winterhilfe https://unicef.at/aktuelle-hilfe/winterhilfe/

Insgesamt will UNICEF in diesem Winter 1,3 Millionen Kinder in Syrien, Irak, Jordanien, Libanon, der Türkei und Ägypten mit warmer Kleidung, Thermodecken, Wasser, Sanitäranlagen sowie Gesundheits-und Hygienegüter für Familien erreichen. Die Winteraktion von UNICEF ergänzt die bestehenden Programme in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Wasser und sanitäre Einrichtungen, Schutz und Bildung und zielt darauf ab, gefährdete Kinder in der Region diesen Winter warm zu halten und ihnen weiterhin den Schulbesuch zu ermöglichen.